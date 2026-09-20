Το Λούβρο υποδέχθηκε περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από την προβλεπόμενη χωρητικότητά του.

Δύο Γερμανοί συνελήφθησαν το Σάββατο αφού κρέμασαν δύο πίνακες σε τοίχο της αίθουσας που φιλοξενεί τη Μόνα Λίζα στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να κολλήσουν τους δύο πίνακες - διαστάσεων 30 επί 40 εκατοστών - στην αίθουσα όπου συρρέουν οι επισκέπτες για να δουν το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο ένας απεικόνιζε έναν από τους δύο άνδρες να φορά πανοπλία, ενώ ο άλλος ήταν ένα πορτρέτο των δύο ανδρών συνοδευόμενων από μια γυναίκα.

Οι αστυνομικοί ασφαλείας του μουσείου προσήγαγαν τους δύο άνδρες και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία τους συνέλαβε για ελαφρές φθορές στον τοίχο. Εξεταζόμενοι από την αστυνομία, δήλωσαν ότι το έκαναν... για πλάκα.

Οι δύο άνδρες θα κληθούν να εμφανιστούν στο δικαστήριο μόλις το μουσείο υποβάλει επίσημη μήνυση για τις φθορές, ανέφεραν οι αστυνομικές πηγές. Η ίδια η Μόνα Λίζα, η οποία βρίσκεται πλέον πίσω από ένα παχύ στρώμα προστατευτικού υαλοπίνακα, δεν υπέστη καμία ζημιά κατά το περιστατικό.

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Οι υπεύθυνοι του μουσείου παραμένουν σε εγρήγορση αυτές τις ημέρες, μετά από μια σειρά ληστειών σε γαλλικά μουσεία και γκαλερί, οι οποίες έχουν αναδείξει την ανεπάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Το ίδιο το Λούβρο έγινε στόχος τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οκτώ κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων «έκαναν φτερά». Μάλιστα παρόλο που έχουν συλληφθεί τέσσερις ύποπτοι, τα κλαπέντα αντικείμενα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Η διάρρηξη προκάλεσε σοκ παγκοσμίως, έφερε σε αμηχανία τη Γαλλία και αποκάλυψε μια σειρά από κενά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του παρωχημένου συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV) του μουσείου.

Πηγή: france24