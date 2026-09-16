Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν και στις κλοπές οχημάτων.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές οχημάτων, αλλά και στην έκρηξη ΑΤΜ από το οποίο αφαιρέθηκαν περισσότερα από 43.000 ευρώ, προχώρησε το «ελληνικό FBI».

Για την εξάρθρωση της ομάδας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στης αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 44 και 29 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκρηξη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ληστεία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και πυροτεχνικών ειδών.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει από τα τέλη του 2023 οργανωμένη ομάδα, με στόχο την κλοπή οχημάτων και την παραβίαση ΑΤΜ που βρίσκονταν σε καταστήματα σούπερ μάρκετ στην επαρχία.

Σκοπός τους φέρεται να ήταν η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Για την υλοποίηση του σχεδίου τους, τον Δεκέμβριο του 2023 φέρονται να κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με στερεές εκρηκτικές ύλες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φέροντας οπλισμό, φέρονται να τοποθέτησαν τον μηχανισμό σε ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

{https://www.youtube.com/shorts/1HE0aWRThTo}

Η κλοπή των 43.420 ευρώ

Σύμφωνα με την έρευνα, για την απομάκρυνση του χρηματοκιβωτίου χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και γερανοφόρο φορτηγό, το οποίο είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από την ίδια περιοχή.

Με το όχημα ρυμούλκησαν το χρηματοκιβώτιο του ΑΤΜ, στο οποίο βρίσκονταν 43.420 ευρώ, και στη συνέχεια το φόρτωσαν σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και σε σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα με 7 φυσίγγια,

2 ασύρματοι πομποδέκτες,

4 ναυτικές φωτοβολίδες,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

2 εγκέφαλοι αυτοκινήτων,

εργαλεία για την πλαστογράφηση οχημάτων,

μεταλλικές μήτρες χάραξης αριθμών πλαισίων οχημάτων,

ρολόι χειρός,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, καθώς και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε επιπλέον 2 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων, κατά το διάστημα από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2023, σε Κηφισιά και Μεταμόρφωση Αττικής.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.