Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων σε αρκετές επαρχίες της Τουρκίας.

Τουλάχιστον 150 άτομα προσήχθησαν την Τρίτη (15/09) από τις τουρκικές Αρχές μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσαγλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν προγραμματίσει κινητοποίηση κατά των πρόσφατων συλλήψεων που στοχεύουν συλλογικότητες και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι προσαγωγές αποτελούν την τελευταία εξέλιξη μιας κλιμακούμενης εκστρατείας κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας την οποία οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στελέχη της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν ευρύτερη καταστολή. Την τελευταία εβδομάδα, οι τουρκικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει εφόδους σε γραφεία οργανώσεων, έχουν μπλοκάρει ιστοσελίδες και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων σε αρκετές επαρχίες.

Την Τρίτη, ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση. Η αστυνομία, ωστόσο, εμπόδισε την πραγματοποίηση της συνέντευξης Τύπου. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Ζήτω η ζωή απέναντι στο μίσος», πριν επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις εκτεταμένες επιχειρήσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων σε αρκετές τουρκικές επαρχίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής». Η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών.

Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο'Φλάχερτι, εξέφρασε την ανησυχία του για τις συλλήψεις, τις εφόδους και τους περιορισμούς στο διαδίκτυο που έχουν επηρεάσει οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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Όπως ανέφερε, οι αναφορές στις «οικογενειακές αξίες» ή στην «προστασία των παιδιών» δεν μπορούν από μόνες τους να αποτελούν δικαιολογία για τον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, κάλεσε τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν όσους κρατούνται για τη δράση τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της κοινωνίας των πολιτών.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, δικαστήριο στη δυτική επαρχία της Σμύρνης αποφάσισε την προφυλάκιση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι έρευνες, οι οποίες συντονίζονται από εισαγγελείς σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Αϊδίνιο και Μερσίνη, αφορούν συνολικά 162 υπόπτους, εννέα οργανώσεις και 13 επιχειρήσεις σε 15 επαρχίες.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 26 συλλήψεις στην Κωνσταντινούπολη και 21 στην Άγκυρα, ενώ πραγματοποίησαν εφόδους στα γραφεία αρκετών ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν αποκλείσει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, ακτιβιστές και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο λογαριασμός της τουρκικής πτέρυγας της Διεθνούς Αμνηστίας στην πλατφόρμα X.