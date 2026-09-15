Το αλαλούμ των κυβερνητικών απόψεων προμηνύει το τι θα ακολουθήσει την προεκλογική περίοδο αφού όλοι – ακόμη και εντός της Ν.Δ- θα τα παίξουν όλα για όλα για την επανεκλογή ή την εκλογή τους. Πολλές φορές – όπως φάνηκε τώρα- και σε βάρος της κυβερνητικής γραμμής.

Ακριβώς μία εβδομάδα μετά το πακέτο παροχών ύψους 2,1 δις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση κατάφερε να συζητιέται μόνον το αν σκέφτεται να κόψει το επίδομα ανεργίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης που έβαλε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου τον συγκεκριμένο προβληματισμό προφανώς δεν περίμενε ότι θα ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις. Ούτε ότι θα δημιουργήσει ενδοκυβερνητικό ζήτημα.

Ίσως επειδή – όπως λέει ο ίδιος- πρόκειται για προσωπική του άποψη, την οποία είχε εκφράσει και παλιότερα. Και διότι όπως λέει και ξαναλέει δεν αφορά κυβερνητικό σχεδιασμό.

Το προεκλογικό timing έφερε .. και «γαλάζια» μπόρα

Το timing, όμως, στην πολιτική πάντα παίζει ρόλο. Και τώρα το timing τυγχάνει να είναι προεκλογικό.

Αυτό σημαίνει ότι ούτε οι ιδεολογικοί αντίπαλοι της Ν.Δ. θα αφήσουν να πέσει κάτω μία τέτοια πρόταση ούτε οι ενδοκυβερνητικοί ανταγωνιστές του Π. Μαρινάκη. Είτε επειδή πολιτεύονται και εκείνοι στον Βόρειο Τομέα είτε διότι θεωρούν ότι έκανε φάουλ.

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Διότι οι αντιδράσεις και εντός Ν.Δ. συνεχίστηκαν παρά τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κ. Μαρινάκης στο briefing όπου κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «σκόπιμη στρέβλωση» της άποψής του.

Οι διευκρινήσεις Mαρινάκη δεν κόπασαν τις αντιδράσεις

«Τι είπα; Μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές στις επιχειρήσεις και να επιδοτείται η εργασία» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου δεν υπάρχει μαγαζί, επιχείρηση, που να μην διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους. Ποτέ δεν είπα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα να «πετάμε κάποιον στον Καιάδα».

Με το μεγάλο ερώτημα να αιωρείται και από πολλούς συναδέλφους του Π. Μαρινάκη εντός της Ν.Δ.: Μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις; «Ναι» απαντά το περιβάλλον Μαρινάκη. «Όχι» απαντούν ορισμένοι «γαλάζιοι» υπουργοί και βουλευτές.

«Γαλάζια» ..αδειάσματα

Αποτέλεσμα: Πρώτη «άδειασε» τον Π. Μαρινάκη η αρμόδια υπουργός Εργασίας και συνυποψήφια του στον Β. Τομέα Νίκη Κεραμέως. «Δεν αλλάζει τίποτε στο επίδομα ανεργίας» είπε και στην ίδια λογική τον «άδειασε» και ο υφυπουργός Εργασίας Κ. Καραγκούνης.

«Ήταν μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη. Προφανώς δεν κόβεται το επίδομα ανεργίας. Προφανώς είναι ένα δικαίωμα που έχει πληρώσει ο φορολογούμενος».

Τη σκυτάλη των εσωκομματικών αντιδράσεων πήραν και βουλευτές της Ν.Δ.

Με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις δηλώσεις του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Στ. Πέτσα και του βουλευτή Δωδεκανήσων Γ. Παππά.

«Άστοχη δήλωση»

«Θεωρώ ότι ήταν άστοχη η δήλωσή του φίλου του Παύλου. Διαφωνώ επί της ουσίας» δήλωσε κοφτά ο κ. Πέτσας επιρρίπτοντας εμμέσως πλην σαφώς επικοινωνιακό «φάουλ» στο σημερινό Μαξίμου.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσων Γ. Παππάς αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις των δικών του ψηφοφόρων που στην πλειοψηφία τους είναι εποχικά εργαζόμενοι έσπευσε να τους υποστηρίξει:

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και γι’ αυτό δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Οι εποχικά εργαζόμενοι στα νησιά μας πρέπει να έχουν ουσιαστική και εκτεταμένη προστασία κατά τους μήνες που δεν μπορούν, αντικειμενικά, να εργαστούν».

Η αναστάτωση στο Μαξίμου και ο «πυροσβεστικός ρόλος» Βορίδη

Και είναι γεγονός ότι ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει απορρίψει την ιδέα να καταργηθεί το επίδομα εργασίας. Ο οποίος βλέποντας το θέμα να παίρνει διαστάσεις και μέσα στην κυβέρνηση του δεν ...χάρηκε.

Με τον Μ. Βορίδη – σε ρόλο πυροσβέστη- να προσπαθεί να σώσει την κατάσταση ερμηνεύοντας τις δηλώσεις Μαρινάκη ως προσπάθεια «εξορθολογισμού» όλων των επιδομάτων που δίνονται.

«Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους, αλλά εστίασε στη στρατηγική επιδομάτων» είπε χαρακτηρίζοντας «παραδοξότητα» το γεγονός οι μεν επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό με την ανεργία να βρίσκεται στο 7%.

Άνοιξε νέο ζήτημα

Στην προσπάθειά του, ωστόσο, να υποστηρίξει τον Π. Μαρινάκη, ο Μ. Βορίδης άνοιξε άλλο θέμα.

«Πέρα από το επίδομα ανεργίας συνυπάρχουν η επιδότηση ενοικίου, η απαλλαγή στα φάρμακα, η επιδότηση στα μέσα μεταφοράς κλπ.», σημείωσε ο κ. Βορίδης κάνοντας λόγο για αντικίνητρο στην εργασία: «Σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ τον μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης».

Το αλαλούμ των κυβερνητικών απόψεων σε κάθε περίπτωση προμηνύει το τι θα ακολουθήσει κατά την προεκλογική περίοδο αφού όλοι – ακόμη και εντός της Ν.Δ- θα τα παίξουν όλα για όλα για την επανεκλογή ή την εκλογή τους. Πολλές φορές – όπως φάνηκε τώρα- και σε βάρος της κυβερνητικής γραμμής.