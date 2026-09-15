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Γιατί δεν το κάνει δεκτό η Ουκρανία- Ποιος έκανε την αποκάλυψη.

Ασφυκτικές είναι οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή Patriot στην Ουκρανία.

Η Αθήνα ζητά ως αντάλλαγμα για την αποστολή να μην δέχονται επιθέσεις πλοία Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και σε άλλες περιοχές.

Το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης αρνείται να το δεχθεί το Κίεβο, πλην όμως οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Την αποκάλυψη έκανε ο Ουκρανός βουλευτής Ρουσλάν Γκορμπένκο.

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι Ουκρανοί και μαθαίνουμε και στην Ελλάδα τι κάνει η κυβέρνησή μας...

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Β.Σκ.