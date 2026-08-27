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Σε επιφυλακή τέθηκε η ελληνική πυροβολαρχία PATRIOT στη Σαουδική Αραβία, καθώς κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Πέμπτης ενεπλάκη στην αντιμετώπιση εχθρικών drones, εκτοξεύοντας τρία βλήματα.

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων PATRIOT στη Σαουδική Αραβία ενεπλάκη κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Πέμπτης 27 Αυγούστου στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) συμμετείχε στην επιχείρηση στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Εκτόξευση τριών βλημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πυροβολαρχία αναχαίτισε εχθρικά drones, προχωρώντας στην εκτόξευση τριών βλημάτων PATRIOT.

Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.