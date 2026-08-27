Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο.

Παραδίδεται αυτή την ώρα η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον σταθμό «Μίκρα», στη συμβολή των οδών Α. Παπανδρέου και Πόντου στην Καλαμαριά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό προσκεκλημένων και το παρών θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι τοπικές αρχές.

Από σήμερα ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

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Μίκρα – Σιδηροδρομικός σταθμός μέσα σε 26 λεπτά- Οι νέοι σταθμοί και οι διαδρομές

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Σήμερα στις 15.00 ανοίγει η επέκταση για το κοινό- Επανέρχεται το πλήρες ωράριο

Λίγες ώρες μετά τα εγκαίνια θα ξεκινήσει, στις 15.00, για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.

Χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, μαζί με εκπροσώπους των ΜΜΕ, επιβιβάστηκαν στους συρμούς και περιηγήθηκαν στους νέους σταθμούς, πραγματοποιώντας έτσι και μια πρώτη ξενάγηση.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί από σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα εγκαίνια, αλλά και για σειρά συναντήσεων και συσκέψεων ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η άφιξη του πρωθυπουργού προγραμματίζεται περίπου στις 9.30 το πρωί, ενώ μετά τα εγκαίνια του Μετρό θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντηθεί αρχικά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης.

Θα ακολουθήσει εκδήλωση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στο κτίριο Μ1 του Μεγάρου Μουσικής και στη συνέχεια διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών, οικονομικών, επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Το απόγευμα της Πέμπτης ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει για τη Δυτική Μακεδονία.

Με συναυλία γιορτάζει η Καλαμαριά την άφιξη του Μετρό

Το βράδυ της ίδιας μέρας στις 21.00 στη συμβολή των οδών Μεταμορφώσεως και Κομνηνών θα δοθεί μία μεγάλη συναυλία, μια γιορτή που διοργανώνει ο δήμος Καλαμαριάς, καλώντας όλη την πόλη.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Noma Band ένα ελληνικό μουσικό σχήμα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ξεχωρίζει για τις ζωντανές εμφανίσεις του και τα δημοφιλή μουσικά medley που κυκλοφορεί. Οι Γιάννης Βελισσαρόπουλος (Φωνή & Πλήκτρα), Διονύσης Τρενταφίλι (Φωνή & Κιθάρα), Κώστας Βρώτσος (Τύμπανα) θα ερμηνεύσουν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια με σκοπό να ξεσηκώσουν το κοινό.