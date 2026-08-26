Ολοκληρώθηκε το δοκιμαστικό δρομολόγιο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μεταφορών.

Σε δοκιμαστικό δρομολόγιο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά επιβιβάστηκε την Τετάρτη (26/08) ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, ενόψει της παράδοσης του έργου σε εμπορική λειτουργία την Πέμπτη, 27 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διαπίστωσε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της νέας γραμμής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δοκιμών και πιστοποιήσεων, κατά την οποία οι νέοι συρμοί και το σύνολο του δικτύου τέθηκαν σε συνθήκες πλήρους προσομοίωσης της κανονικής λειτουργίας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Αύριο η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα μεγαλύτερο και πιο λειτουργικό δίκτυο Μετρό. Παραδίδονται πέντε νέοι σταθμοί – Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Η εμβέλεια του μέσου διευρύνεται προσφέροντας ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες μετακινήσεις σε χιλιάδες ακόμη πολίτες. Προηγήθηκε μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία δοκιμών και πιστοποιήσεων, κατά την οποία το σύνολο του δικτύου και οι νέοι συρμοί δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πλήρους προσομοίωσης της κανονικής λειτουργίας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια.

Για τους κατοίκους της Καλαμαριάς, όμως, το σημαντικότερο είναι ότι αποκτούν ένα σύγχρονο μέσο μεταφοράς που αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με το κέντρο και την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη.

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Η προσπάθειά μας συνεχίζεται και πάνω από το έδαφος. Με την αναβάθμιση της οδού Πόντου επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες πρόσβασης στους νέους σταθμούς και να αποδώσουμε στην Καλαμαριά έναν οδικό άξονα που έχει ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια.

Η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν είναι το τελευταίο βήμα. Εφαρμόζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επέκταση του Μετρό και συνολικά την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες των πολιτών».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Σε λιγότερο από έναν μήνα από σήμερα συμπληρώνω επτά χρόνια που ασχολούμαι καθημερινά με το Μετρό και ειδικά με αυτό της Θεσσαλονίκης. Έχω παρακολουθήσει όλη αυτή την περιπέτεια και από παλιότερα.

Το Μετρό της Καλαμαριάς δημοπρατήθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, σε δύσκολα χρόνια. Με βάση τα τότε δεδομένα, η επιλογή της μίας σύμβασης, που αφορούσε κυρίως τα έργα πολιτικού μηχανικού, ήταν η σωστή. Το ζητούμενο είναι να «απλώνεις το πάπλωμά σου» μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτεις.

Το 2019 παραλάβαμε ένα έργο με πολλές εκκρεμότητες. Χρειάστηκε να δημοπρατηθούν ακόμη πέντε επιμέρους τμήματα του έργου, κυρίως προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των 15 επιπλέον συρμών που ήταν απαραίτητοι για τη λειτουργία της Καλαμαριάς. Το δύσκολο ήταν να συνδυαστούν όλες αυτές οι συμβάσεις. Αυτό το κατάφεραν η Ελληνικό Μετρό, η κατασκευάστρια εταιρεία και όλοι οι ανάδοχοι. Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΚΤΩΡ, στη Hitachi και στην THEMA, η οποία αναλαμβάνει πλέον τη λειτουργία του Μετρό και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά.

Πρόκειται για ένα έργο που δεν αλλάζει απλώς την Καλαμαριά. Δεν είναι πλέον το Μετρό της Καλαμαριάς, είναι το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο. Και αυτό το δίκτυο δεν αρκεί να σταματά εδώ. Η επέκταση προς τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί σήμερα πρώτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, κλείνουμε και την τελευταία εκκρεμότητα της Καλαμαριάς, τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Έχουμε τρεις σταθμούς κάτω από χωράφια και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι και θέμα ασφάλειας για το ίδιο το Μετρό. Οι τελευταίες εκκρεμότητες στις απαλλοτριώσεις, ύψους περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ έχουν κλείσει και η σύμβαση βρίσκεται σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η διάνοιξη της Πόντου και η παράδοση του Μετρό στους κατοίκους δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη συνεργασία του Δήμου και γι’ αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Δήμαρχο Καλαμαριάς, με την οποία έχουμε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία.

Η Πόντου, μαζί με το Μετρό, θα δημιουργήσει έναν άλλο Δήμο Καλαμαριάς και, κυρίως, μία άλλη Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι μία άλλη πόλη.

Κλείνοντας, ως Θεσσαλονικιός θέλω να πολεμήσω τον μύθο ότι ο Νότος δεν κοιτάζει τον Βορρά. Πρέπει να ξέρουμε να διεκδικούμε και να δημιουργούμε. Και σε αυτή την προσπάθεια βρήκαμε πάντοτε συμμάχους, τους Υπουργούς με τους οποίους συνεργάστηκα και, φυσικά, τον Πρωθυπουργό, του οποίου η ανταπόκριση ήταν πάντοτε ουσιαστική».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος δήλωσε: «Η δοκιμαστική λειτουργία δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά είναι προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του έργου. Αυτό που και σήμερα κάνουμε. Από αύριο η επέκταση του μετρό εισέρχεται σε εμπορική λειτουργία. Είναι ίσως σε συνδυασμό με τη βασική γραμμή 13+5 σταθμοί η βασικότερη και σημαντικότερη συγκοινωνιακή υποδομή στη Θεσσαλονίκη. Θα μπορέσει να αποφορτίσει συνολικά την πόλη και να δημιουργήσει νέες συνθήκες ελάφρυνσης του κυκλοφοριακού φόρτου και σε συνδυασμό με άλλα οδικά έργα. Θα είναι το έργο που για τα επόμενα πενήντα χρόνια θα αλλάξει τη συμπρωτεύουσα της χώρας μας».

Στο δοκιμαστικό δρομολόγιο ήταν επίσης η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό Χρήστος Καραδήμας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Φαφούτης.

Τεχνικά Στοιχεία

Βασικά στοιχεία του έργου

Η Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα συγκοινωνιακής υποδομής της πόλης. Διευρύνει ουσιαστικά το υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο συγκοινωνιακό άξονα προς τα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο.

Η επέκταση αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια, σε μήκος 4,78 χλμ., με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς. Περιλαμβάνει επίσης τρία φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τρεις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και έναν επίσταθμο.

Περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Οι νέοι σταθμοί εξυπηρετούν τις αντίστοιχες περιοχές και διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το νέο δίκτυο εξυπηρετεί σημεία και χρήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, όπως τη Νομαρχία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς και το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας, ενώ φέρνει πιο κοντά και τη μετεπιβίβαση από και προς το αεροδρόμιο.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης, το Μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χλμ. με 18 σταθμούς και συνολικό ονομαστικό στόλο 33 υπερσύγχρονων αυτόματων συρμών.

Οφέλη για την πόλη και τις μετακινήσεις

Η προβλεπόμενη ζήτηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως, στοιχείο που αποτυπώνει τη σημαντική συμβολή της στις καθημερινές μετακινήσεις της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Από τη λειτουργία της εκτιμάται ότι θα απομακρύνονται από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 ΙΧ ημερησίως, με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών CO₂ κατά περίπου 25 τόνους ημερησίως.

Από την αφετηρία της βασικής γραμμής, στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, μέχρι τον τερματικό σταθμό της επέκτασης προς την Καλαμαριά, στη «Μίκρα», η συνολική διαδρομή θα πραγματοποιείται σε περίπου 25 λεπτά, προσφέροντας μια γρήγορη και σταθερή σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο και τη δυτική είσοδο της πόλης.

Λειτουργία – συχνότητες – συρμοί