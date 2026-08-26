Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:30.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς, σε αγροτοδασική περιοχή.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 18:30. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 3 αεροσκάφη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2092649444235673942}

Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής παρέχει ο δήμος Κιλκίς με υδροφόρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.