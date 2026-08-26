Η Κιάρα Φεράνι με τον σύντροφό της στο Περού.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που μοιράστηκε η Κιάρα Φεράνι από το ταξίδι της στο Περού και την ανάβαση στο Μάτσου Πίτσου, το έβδομο θαύμα του σύγχρονου κόσμου.

Η γνωστή επιχειρηματίας, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες και στιγμιότυπα που αποτυπώνουν τη χαρά της, αλλά και τη δύσκολη ανάβαση μέχρι την κορυφή.

Στις αναρτήσεις που έκανε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, συμπεριέλαβε ορισμένες πληροφορίες για τους λατρευτικούς χώρους περιγράφοντας εν συντομία την μοναδική εμπειρία που κατάφερε να ζήσει.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, με τον οποίο απήλαυσαν την μοναδική θέα.

«Πέρασα δύο μέρες στο Μάτσου Πίτσου (μία στο circuit 1 και μία για την πεζοπορία μέχρι το Γουαϊναπίτσου, η οποία ήταν δύσκολη αλλά άξιζε τον κόπο) και ένιωσα πως ήταν ένα από τα πιο μαγικά και πνευματικά μέρη που έχω επισκεφθεί ποτέ. Πραγματικά, μου είναι δύσκολο να βρω λόγια.

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Ήταν επίσης, το 7ο από τα 7 θαύματα του σύγχρονου κόσμου», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση.

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Το απόγευμα της ίδιας μέρας, η Κιάρα Φεράνι, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο από την δύσκολη ανάβαση Huayna Picchu, γράφοντας στη λεζάντα:

«Το Huayna Picchu είναι το εμβληματικό, απόκρημνο βουνί που υψώνεται ακριβώς πίσω από το Μάτσου Πίτσου. Η κορυφή του βρίσκεται περίπου 2.693 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, περίπου 260 μέτρα ψηλότερα από τον αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου».

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