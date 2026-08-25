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Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μεξικό. Έκανε βουτιές στα cenotes, τις ιερές πύλες των Μάγια για τον «κάτω κόσμο».

Ένα ακόμη ταξίδι ζωής κατάφερε να προσθέσει στο βιβλίο των αναμνήσεών της η Ευγενία Σαμαρά, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο Μεξικό.

Η γνωστή ηθοποιός, δείχνει ιδιαίτερη αγάπη προς τα ταξίδια και τη φύση, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τις δραστηριότητές της και τις αποδράσεις που επιλέγει να κάνει.

Αυτή τη φορά, ανακάλυψε άγνωστες πλευρές του Μεξικού και γνώρισε την κουλτούρα των αρχαίων πολιτισμών τους.

Στη νέα ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε τα cenotes, τα «φυσικά πηγάδια» της χώρας, εκεί όπου η αρχαία φυλή των Μάγια θεωρούσε ότι υπήρχε η πύλη για τον «κάτω κόσμο».

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε εστιάζει στο μεγαλείο της φύσης, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα αποτύπωσε με λόγια τον ενθουσιασμό της.

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«Mexico Journal - Entry 17 - Cenotes

(Cenote Carlota and Cenote Azul Maya)

Επιτέλους έφτασε η ώρα να μιλήσουμε για τα cenotes, το νέο μου έρωτα στη φύση.

Cenote σημαίνει ουσιαστικά «φυσικό πηγάδι». Η λέξη προέρχεται από τη γλώσσα των Μάγια ts’ono’ot, που σημαίνει περίπου πηγάδι / κοιλότητα με νερό.

Fun Facts

Τα cenotes δημιουργήθηκαν από τη διάλυση του ασβεστόλιθου από το νερό επί χιλιάδες χρόνια.

{https://www.instagram.com/p/Dcd0pEZFsLK/?hl=el&img_index=4}

Πολλά cenotes της περιοχής συνδέονται μεταξύ τους υπογείως. (στην πραγματικότητα κολυμπάς πάνω από ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο ποταμών και σπηλαίων)

Τα σπήλαια γύρω από τα cenotes αποτελούν σημαντικό οικοσύστημα για νυχτερίδες, ψάρια και άλλα είδη. (Είδαμε διάφορα από αυτά)

Η χερσόνησος Yucatán έχει χιλιάδες cenotes, επειδή αποτελείται κυρίως από πορώδη ασβεστόλιθο.

Για τους αρχαίους Μάγια, τα cenotes είχαν τεράστια σημασία: θεωρούνταν ιερές πύλες προς τον Xibalba. (τον κάτω κόσμο)

Ps: Επειδή φιλτράρονται τα νερά στον ασβεστόλιθο είναι πεντακάθαρα . Επίσης όταν πέφτει ο ήλιος είναι κάποιο ψέμα αυτό που βλέπεις.

Ps2: Δεν θα σχολιάσω τα σπήλαια. Σταλακτίτες, σταλαγμίτες και τα συναφή. Απλώς τρελαίνομαι».