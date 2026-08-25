Παρά τις φήμες το Jolene βασιζόταν «ελάχιστα σε πραγματική ιστορία» είχε αποκαλύψει η Ντόλι Πάρτον.

Για χρόνια, οι φήμες έλεγαν ότι το «Jolene», το θρυλικό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον, η οποία πέθανε το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 80 ετών, είχε γραφτεί για τον παράνομο δεσμό του συζύγου της Καρλ Ντιν.

Αυτό όμως ήταν περισσότερο αστικός μύθος. Το Jolene, αποκάλυψε η ίδια χρόνια μετά την κυκλοφορία του, πως ήταν «ελάχιστα βασισμένο σε πραγματική ιστορία» για μία γυναίκα που είχε ερωτευθεί τον σύζυγό της.

Το τραγούδι του 1973, μιλάει για μία γυναίκα, τη Jolene που έκλεψε την καρδιά του άνδρα της και η Ντόλι Πάρτον την παρακαλά να μην τον πάρει μακριά της.

«Jolene σε ικετεύω μην μου πάρεις τον άνδρα, απλά επειδή μπορείς», λέει το κομμάτι που έγραψε ιστορία στην παγκόσμια μουσική.

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Η πραγματική ιστορία βρίσκεται κάπου στη μέση. Η πραγματική Jolene δεν προσπάθησε να «κλέψει» τον άνδρα της Ντόλι Πάρτον. Αντίθετα, απλά είχε ένα αθώο φλερτ μαζί του. Εκείνη εργαζόταν σε τράπεζα και όταν πήγαινε ο σύζυγος της Ντόλι Πάρτον τον βοηθούσε.

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«Το έγραψα χρόνια πριν όταν ο άνδρας μου, περνούσε λίγο περισσότερο χρόνο με τη Jolene από όσο νόμιζα ότι θα έπρεπε» είπε η ίδια στο φεστιβάλ Glastonbury του 2014. «Εκείνη είχε τρομερό έρωτα με τον Ντιν. Και εκείνος λάτρευε να πηγαίνει στην τράπεζα επειδή εκείνη του έδινε πάρα πολύ σημασία. Ήταν σαν ένα αστείο μεταξύ μας, όταν του έλεγα "περνάς πολύ ώρα στην τράπεζα”, δεν νομίζω ότι έχεις τόσα χρήματα πια. Έτσι είναι απλά ένα αθώο τραγούδι, αν και δεν ακούγεται για τέτοιο» είχε πει.

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«Εκείνη είχε όλα όσα δεν είχα εγώ, όπως μακριά πόδια, ήταν περίπου 1,82 εκατ. Και είχε όλα εκείνα που μία μικροκαμωμένη κούκλα σαν εμένα δεν είχε. Έτσι όσο όμορφη και αν είναι μια γυναίκα, πάντα θα απειλείται από κάποια συγκεκριμένα (χαρακτηριστικά). Πάντα απειλήσαι από άλλες γυναίκες. Τέλος» είχε πει η Ντόλι Πάρτον. Και το όνομά της φυσικά δεν ήταν Jolene.

Η πραγματική Jolene

Το Jolene ήταν το όνομα μιας νεαρής φαν της Ντόλι Πάρτον, περίπου 8 ετών, όπως αποκάλυψε η ίδια η μουσικός. «Ένα βράδυ ήμουν στη σκηνή και εκεί βρισκόταν ένα πανέμορφο κοριτσάκι, περίπου τότε ήταν 8 ετών. Και είχε αυτά τα πανέμορφα κόκκινα μαλλιά, υπέροχο δέρμα, πανέμορφα πράσινα μάτια και με κοιτούσε, με κρατούσε, και ήθελε ένα αυτόγραφο».

Της είπα ότι είναι το πιο όμορφο πλασματάκι που έχω δει ποτέ, συνέχισε η Ντόλι Πάρτον. «Ποιο είναι το όνομά σου; Και μου απάντησε Jolene. Και είπα “Jolene. Jolene. Jolene. Jolene” είναι τόσο όμορφο όνομα. Ακούγεται σαν τραγούδι. Θα γράψω ένα τραγούδι για το όνομά σου. Και όταν το ακούς να ξέρεις πως είναι για το δικό σου όνομα».

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Παρά τη δυσαρέσκεια της Ντόλι Πάρτον για την γυναίκα της τράπεζας που φλέρταρε με τον σύζυγό της, κατά τη διάρκεια του Glastonbury, η μουσικός την ευχαρίστησε.

«Θέλω να ξέρετε παιδιά πως, τα καλά πράγματα μπορούν να προκύψουν από οτιδήποτε. Αν δεν υπήρχε αυτή η γυναίκα δεν θα έγραφα ποτέ το Jolene και δεν θα έβγαζα τόσα χρήματα, και γι αυτό σε ευχαριστώ Jolene» είπε η Ντολι Πάρτον.

Η καριέρα του «Jolene»

Το τραγούδι έφτασε στο No. 63 της λίστας το Rolling Stone του 2024 με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Ήταν το πρώτο κομμάτι και το ομότιτλο άλμπουμ της Ντόλι Πάρτον το 1973. Αργότερα μπήκε στο Grammy Hall Of Fame, προτάθηκε δύο φορές για βραβείο Grammy Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κάντρι μουσική, τη χρονιά της πρώτης κυκλοφορίας του το 1975 και την επόμενη χρονιά σε live έκδοση.

Η καριέρα του τραγουδιού ήτα απίστευτη. Μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες, από περισσότερους από 30 ερμηνευτές στα 53 χρόνια ζωή τους. Οι White Stripes, Olivia Newton-John, η βαφτιστήρα της, Miley Cyrus, η Mindy Smith και πολλοί ακόμα το διασκεύασαν, η Beyoncé το έβαλε στο Cowboy Carter, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2024 και ζήτησε από την Ντόλι Πάτρον να συμμετέχει στο ενδιάμεσο του εξωφύλλου, με τίτλο "Dolly P".

«Λίγοι σταρ μπορούσαν να φωτίσουν μια οθόνη, να αφηγηθούν μια ιστορία μέσα από ένα τραγούδι, ή να βρουν τον δρόμο προς τις καρδιές μας όπως η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι έφερνε κάτι εντελώς δικό της σε ό,τι έκανε. Ήταν λαμπερή στην οθόνη και στο τραγούδι, μπορούσε να βάλει μια ολόκληρη ζωή συναισθημάτων σε λίγες μόνο λέξεις. Και μέσα απ’ όλα αυτά, υπήρχε μια ζεστασιά που την έκανε να μοιάζει υπέροχα κοντά μας. Υποψήφια για Όσκαρ δύο φορές, η Ντόλι τιμήθηκε επίσης από την Ακαδημία πέρυσι με το Βραβείο Ανθρωπισμού Jean Hersholt, το οποίο αναγνώρισε την εξαιρετική συμπόνια και γενναιοδωρία που μοιραζόταν τόσο ελεύθερα με τους άλλους. Θα σε αγαπάμε πάντα, Ντόλι» έγραψε αποχαιρετώνατς την η Ακαδημία Κινηματογράφου.

{https://x.com/TheAcademy/status/2092335048296992937}



