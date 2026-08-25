Τα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σίφνο θα μεταφερθούν στο Τατόι ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια.

Από τη φωτιά που προκλήθηκε μετά τη πτώση του ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και το ζευγάρι των Βρετανών στη Σίφνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη μετά την απογείωσή του στην περιοχή Θόλος λίγο μετά τις 18:00. Αμέσως μετά τη συντριβή, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αυτό που προέκυψε από τη νεκροτομή είναι πώς τόσο ο χειριστής όσο και το νεόνυμφο ζευγάρι ήταν ζωντανοί μετά τη συντριβή, ωστόσο ο θάνατός τους προήλθε από τη φωτιά.

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Την Τετάρτη (26/08) αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από πραγματογνώμονες και κλιμάκιο του ΕΟΔΑΣΑΜ.

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Στη συνέχεια, τα πορίσματα θα κατατεθούν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, που διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Επικρατέστερο σενάριο είναι η βλάβη στον ουραίο έλικα και το σύστημα αντιρροπής του ελικοπτέρου.