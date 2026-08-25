Η Volkswagen προχωρά σε νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης με στόχο την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας, ενώ αυξάνεται η αγωνία για το μέλλον των εργοστασίων της.

Περίπου οι μισές από τις 50.000 επιπλέον περικοπές θέσεων εργασίας που σχεδιάζει η Volkswagen θα επηρεάσουν τη Γερμανία, δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου, προσπαθώντας να κερδίσει την υποστήριξη των εργαζομένων που αντιδρούν έντονα γι' αυτό το μεγάλο σχέδιο αναδιάρθρωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία διανύει περίοδο κρίσης.

Η έκτακτη συνάντηση της Τρίτης (25/08) μεταξύ της διοίκησης της Volkswagen και των εργαζομένων δεν κατάφερε να κατευνάσει την οργή των εργαζομένων για μια προσπάθεια μείωσης του κόστους που θα μπορούσε να απειλήσει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια συνέλευσης του προσωπικού στην έδρα του ομίλου, στο Βόλφσμπουργκ, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Όλιβερ Μπλούμε εκφώνησε μια πολυαναμενόμενη ομιλία στην οποία περιέγραφε τις διατάξεις που θα διέπουν το δεύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, έπειτα από αυτό του 2024, που καταρτίστηκε για να αντιμετωπίσει την κρίση που πλήττει την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο όμιλος έχει δέκα μάρκες. «Μέχρι σήμερα, περίπου το ήμισυ των αναγκών για προσαρμογή αφορούν τη Γερμανία, το άλλο μέρος αφορά το εξωτερικό , συνολικά περίπου 170 εταιρίες», δήλωσε, σύμφωνα με αποσπάσματα που διαβιβάστηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Άλλη ανακοίνωση αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεχίσει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εθελούσιες αποχωρήσεις, κυρίως τη συνταξιοδότηση, φιλικό διακανονισμό και μια «περιοριστική πολιτική προσλήψεων». «Θα ορίσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων», κατέληξε.

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Κι ενώ πλανάται το φάσμα του κλεισίματος εργοστασίων στη Γερμανία, ο στόχος είναι να δημιουργηθούν σταθερές προοπτικές στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, εξήγησε ο Μπλούμε.

Παραδέχτηκε επίσης ότι τα εργοστάσια στο Έμντεν, το Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Νέκαρζουλμ δεν έχουν ακόμη βιώσιμες προοπτικές παραγωγής για τη δεκαετία του 2030, και παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το κλείσιμό τους θα είναι πάντα η έσχατη λύση και η πιο δαπανηρή.

Η ομιλία του Μπλούμε ενώπιον περίπου 10.000 εργαζομένων διακόπηκε επανειλημμένα από σφυρίγματα και άλλες εκφράσεις δυσαρέσκειας, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους.

Η σημερινή συνάντηση ήταν η πρώτη από τις εννέα που έχουν προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες στις κύριες εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία.