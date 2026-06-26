Σχέδιο αναδιάρθρωση της Volkswagen, εν μέσω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Η Volkswagen εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία και να αυξήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας, σε 100.000- περίπου το 15% του εργατικού δυναμικού της- σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μέλη του εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας έχουν ενημερωθεί για αυτά τα σχέδια, τα οποία αναμένεται να συζητηθούν σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, καθώς η Volkswagen δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τους Κινέζους ανταγωνιστικές.

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Το κλείσιμο των εργοστασίων της Volkswagen στο Ανόβερο, το Τσβικάου, το Έμντεμ και εκείνο της Audi στο Νέκαρσουλμ θα έθετε σε κίνδυνο περισσότερες από 45.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτές θα προστεθούν 50.000 απολύσεις που συμφώνησε η εταιρεία με τα συνδικάτα, στα τέλη του 2024, οι οποίες θα γίνουν έως το 2030.

Ο Όλιβερ Μπλούμε, που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, παρουσίασε τα σχέδια σε ανώτερα στελέχη αυτή την εβδομάδα, με στόχο τις βαθιές περικοπές, που πιθανόν να προκαλέσουν ισχυρές αντιδράσεις των συνδικάτων και του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Volkswagen.

Επίσης, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο θα περικόψει τις προγραμματισμένες επενδύσεις κατά περίπου 15%, σε λίγο πάνω από 130 δισεκατομμύρια ευρώ, για τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το περιοδικό Manager Magazin που έγραψε πρώτο για την αναδιάρθρωση.

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Εκπρόσωπος της Volkswagen αρνήθηκε να σχολιάσει «εμπιστευτικά έγγραφα». «Όλος ο όμιλος, συμπεριλαμβανομένων των brand και των θυγατρικών, πρέπει να κάνει εκτεταμένες αλλαγές», συμπλήρωσε.

Τα συνδικάτα ήδη διεμήνυσαν ότι θα αντισταθούν αν επιχειρηθούν τέτοιες κινήσεις. «Αν επιδιωχθούν τέτοια σχέδια, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα εμποδίσουμε», τόνισε. Η Volkswagen πασχίζει οικονομικά και ανέφερε μείωση 14,3% στα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2025, ο όμιλος ανέφερε λειτουργικά κέρδη 8,9 δισεκατομμυρίων, μειωμένα κατά 53% από το 2024.

Πηγή: Reuters