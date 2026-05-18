Αναλυτές αμφισβητούν ότι ο αμυντικός τομέας μπορεί να αντισταθμίσει την πτώση της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία.

Την ώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία βρίσκεται υπό πίεση, αμυντικές εταιρείες στρέφονται όλο και περισσότερο σε εργοστάσια, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία του κλάδου.

Πέρα από τα αυτοκίνητα και τη Formula 1, η Mercedes-Benz θα δραστηριοποιηθεί και στην άμυνα; Σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Όλα Καλένιους, δεν αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο. Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο επικεφαλής της Mercedes-Benz δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ανοιχτή να στηρίξει τις αυξανόμενες αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης.

«Ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος και είναι σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες», ανέφερε. «Αν μπορούμε να παίξουμε έναν θετικό ρόλο σε αυτό, είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε».

Ο Καλένιους δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα σχέδια, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε πιθανή δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας θα είναι συμπληρωματική και μικρής κλίμακας, με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να παραμένει στην πρώτη γραμμή.

Όπλα αντί αυτοκίνητα;

Η Mercedes-Benz δεν είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εξετάζει πιθανή μελλοντική εμπλοκή της στον τομέα της Άμυνας.

Η Volkswagen επίσης διερευνά ευκαιρίες στον τομέα της στρατιωτικής παραγωγής. Ο CEO της εταιρείας, Όλιβερ Μπλουμ, έχει δηλώσει ότι η εταιρεία θα αποφασίσει αργότερα μέσα στη χρονιά αν μπορεί να κατασκευάζει στρατιωτικά οχήματα στο εργοστάσιο του Όσναμπρουκ. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Volkswagen δεν θα παράγει όπλα ή άρματα μάχης.

Την ίδια στιγμή, αμυντικές εταιρείες εξετάζουν τη μετατροπή εγκαταστάσεων της αυτοκινητοβιομηχανίας που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Η Rheinmetall σκέφτεται να αξιοποιήσει μονάδες προμηθευτών της στο Νόις και το Βερολίνο για αμυντική παραγωγή.

Η εταιρεία φέρεται επίσης να εξετάζει την εξαγορά ολόκληρων εργοστασίων αυτοκινητοβιομηχανιών. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το εργοστάσιο της Volkswagen στο Όσναμπρουκ, του οποίου το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Ωστόσο, ο CEO της Rheinmetall, Άρμιν Παπεργκέρ, εμφανίζεται επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι τα υπάρχοντα εργοστάσια αυτοκινήτων είναι μόνο εν μέρει κατάλληλα για αμυντική παραγωγή και πως οι μετατροπές θα ήταν δαπανηρές.

Άλλες εταιρείες άμυνας επίσης επωφελούνται από την πίεση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Hensoldt προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό από προμηθευτές όπως η Continental και η Bosch.

Αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται υπό έντονη πίεση λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, χαμηλής ζήτησης στην Ευρώπη, αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Τον Φεβρουάριο, η Mercedes-Benz ανακοίνωσε πτώση των κερδών της κατά περίπου 49%, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν κατά 9% για το 2025.

Με εξαίρεση τη BMW, όλες οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανακοινώσει περικοπές θέσεων εργασίας σε εγχώρια εργοστάσια.

Την ίδια στιγμή, ο αμυντικός τομέας γνωρίζει άνθηση. Σύμφωνα με το SIPRI, οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες όπλων παγκοσμίως κατέγραψαν ρεκόρ εσόδων το 2024.

Παρόλα αυτά, αναλυτές αμφισβητούν ότι ο αμυντικός τομέας μπορεί να αντισταθμίσει την πτώση της αυτοκινητοβιομηχανίας: ο γερμανικός κλάδος αυτοκινήτου απέφερε πάνω από 540 δισ. ευρώ το 2024, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της χώρας είχαν συνολικά έσοδα κάτω από 30 δισ. το 2023.

Με πληροφορίες από Euronews.com