Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά.

Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική – Εργασία και Ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι ενστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αιτιολόγηση, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση ή μη πλήρωση προϋποθέσεων συμμετοχής), και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά.

Ο τρόπος απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής και μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προσοχή! Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ εδώ.