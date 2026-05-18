Σοβαρό τροχαίο το βράδυ της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 20:30 Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος, κινούμενο στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της συμβολής με την οδό Πλάτωνος, συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα που οδηγούσε 61χρονος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα επιβάτης του πρώτου οχήματος, ενώ ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη επιβάτης ελαφρύτερα. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Θριάσιο».