Στροφή του καιρού τις επόμενες ημέρες, με έντοντη αστάθεια αλλά τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από την Τρίτη - Τετάρτη και στη συνέχεια, φαίνεται οτι θα οδηγηθούμε σε ένα έντονα άστατο καιρικό μοτίβο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη..

Ευνοείται πλέον η κάθοδος πιο ψυχρών αερίων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται και η αστάθεια.

Σήμερα, η αστάθεια εμφανίζεται αρκετά περιορισμένη. Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες συννεφιές προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, οι οποίοι όμως στο πέρασμά τους δεν αφήνουν κάτι το αξιόλογο.

Στα υπόλοιπα τμήματα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθεί αστάθεια, πρώτα προς τα βορειοανατολικά και αργά το απόγευμα και λίγο πιο νότια, για να απασχολήσει και βουνά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Αυτό σημαίνει οτι θα βγουν κάποιοι όμβροι ίσως και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι από δυτικές - βορειοδυτικές διευθύνσεις, οι οποίοι βοηθούν να απομακρυνθεί η αφρικανική σκόνη. Οι μεγαλύτερες εντάσεις θα εντοπίζονται κυρίως στα νότια τμήματα. Αυτός ο άνεμος θα συνεχίσει να αλληλεπιδρά στη χώρα μας, καθ'όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο καιρός γενικά έχει μαλακώσει από άποψη θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Ο υδράργυρος θα παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή περίπου.

Παρά το γεγονός οτι θα κυριαρχήσει άστατος καιρός από αύριο και μεθαύριο και στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αττική σήμερα, θα συναντήσουμε λίγα σύννεφα κοντά στο απόγευμα, στη γύρω ορεινή - ημιορεινή ζώνη. Οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ ενώ θερμοκρασιακά θα βρεθούμε το μεσημέρι στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα δούμε αργότερα κάποιους νεφικούς σχηματισμούς και υπάρχει μία πιθανότητα να δούμε κάποιους όμβρους στα βουνά. Κοντά στο απόγευμα θα υποχωρήσει ο βαρδάρης, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι, τους 24 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της πόλης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Τρίτη, σιγά σιγά πυροδοτείται και πάλι η αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ημέρα μπορεί να ξεκινάει με πολύ καλό καιρό, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, θα αναπτύσσονται σύννεφα καταιγιδοφόρα, πρώτα στα βουνά και αργότερα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο και θα ξεσπάνε μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να μην έχουν μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, είναι όμως σε θέση να προβληματίσουν, διότι μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ή και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Την Τετάρτη, πλέον αυτή η αστάθεια αρχίζει και εξαπλώνεται και προς το Αιγαίο. Θα επηρεαστούν και οι θαλάσσιες εκτάσεις, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Αιγαίου μας. Θα βλέπουμε μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός πλέον θα βαρύνει πιο πολύ. Αυτές τις δύο ημέρες και ακόμη και το Σάββατο, φαίνεται οτι θα έχουμε πολύ έντονη αστάθεια, σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να συναντήσουμε κάποια μικροπλημμυρρικά επεισόδια.

Εκεί που θα πρέπει να σταθούμε είναι στην ένταση που θα έχουν τα φαινόμενα, για μικρό χρονικό διάστημα και κυρίως στο θέμα των χαλαζοπτώσεων και των κεραυνών.

Πέμπτη έως Σάββατο, είναι τριήμερο, στο οποίο η χώρα μας θα βρεθεί κάτω από την επίδραση έντονες αστάθειας, που σημαίνει οτι όλη τη διάρκεια του του 24ωρου , ευνοείται η καιρική αστάθεια.

Μπορεί και ο Ιούνιος να δώσει τέτοια φαινόμενα. Συνήθως μετά τις 15 Ιουνίου αρχίζει και περιορίζεται περισσότερο η αστάθεια.