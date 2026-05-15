Η πρόγνωση Κολυδά για τις δύο διαταραχές που θα φέρουν βροχές και καταιγίδες - Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες μέχρι και την Τρίτη.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σάββατο με τον Θοδωρή Κολυδά να μιλά για δύο διαταραχές που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα με τα κύρια φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα. Η πρώτη επιδείνωση θα εκδηλωθεί το Σάββατο, ενώ μια δεύτερη αναμένεται από την Τρίτη, με νέα περίοδο βροχοπτώσεων.

Το Σάββατο προβλέπεται αυξημένη υετική δραστηριότητα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησο, όπου τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα. Στη συνέχεια θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, πριν την επόμενη μεταβολή από την Τρίτη, που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας σημειώνει ο μετεωρολόγος του STAR.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, δεν αναμένονται αξιοσημείωτες αποκλίσεις, με τις τιμές να διατηρούνται κοντά ή λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Θερμή αέρια μάζα θα κινηθεί νοτιότερα, χωρίς όμως να επηρεάσει ουσιαστικά τη χώρα μας. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεπερνούν, στις περισσότερες περιοχές, τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ συνολικά οι συνθήκες θα παραμείνουν ήπιες πέρα από τις τοπικές βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα, ενώ η προσοχή στρέφεται εκ νέου στην επερχόμενη κακοκαιρία της Τρίτης.

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Δύο κύριες διαταραχές θα μας επηρεάσουν στα 500 hPa. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη. Όπως παρατηρείτε, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο υετό το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά της χώρας μας. Ακολουθεί μετά βελτίωση και νέες πάλι βροχοπτώσεις από την Τρίτη. Από πλευράς θερμής μεταφοράς, δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό. Περνά πολύ νότια από τη χώρα μας μια θερμή αέρια μάζα, αλλά δεν μας επηρεάζει σημαντικά. Σε γενικές γραμμές θα βρισκόμαστε σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά. Για τις βροχές τα είπαμε. Επισημαίνουμε απλώς τώρα ότι χρειάζεται προσοχή το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο. Η προσοχή μας στρέφεται και την ερχόμενη Τρίτη στα βορειοδυτικά. Κλείνουμε με τη σημείωση ότι οι θερμοκρασίες θα είναι καλές. Οι άνεμοι, σε γενικές γραμμές, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.