Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα περισσότερα από 10,9 εκατομμύρια ευρώ που μοίραζε σήμερα (14/5) το Τζόκερ, σε ένα ακόμα mega τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 12, 16, 38, 42, 44 και Τζόκερ το 3.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Δεκαέξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Έτσι, στην κλήρωση της Κυριακής (17/5), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 11,6 εκατ. ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)