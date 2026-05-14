Σταδιακή αλλαγή με βροχές σήμερα στην Αττική.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα, στην Αττική, με τις νεφώσεις να πυκνώνουν σταδιακά μέσα στην ημέρα και τις βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Αττική θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού από τις μεσημβρινές ώρες.

Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται περαιτέρω αστάθεια, με ανάπτυξη νεφώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικούς όμβρους αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές.

Ειδικότερα για την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteο, βροχοπτώσεις αναμένονται μετά τις 15:00, ενώ το βροχερό σκηνικό φαίνεται να διατηρείται ακόμη και κατά τις βραδινές ώρες, με πιθανότητα βροχής έως και τις 21:00.

Στα βόρεια τμήματα του νομού, σύμφωνα με το meteo, αναμένεται καταιγίδες από τις 15:00 και μετά.