Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Έρχεται δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες.

Και σήμερα θα επιμείνουν οι δυτικοί άνεμοι, ιδιαίτερα το μεσημεράκι με το απόγευμα και στη συνέχεια, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Έχουμε, πέρα από την ηλιοφάνεια σήμερα και λίγες τοπικές συννεφιές, ταυτόχρονα όμως καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα και τη νύχτα, περιμένουμε αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Επομένως θα ξεσπάσουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

Ο δυτικός άνεμος θα φθάνει σε εντάσεις ακόμη και τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπιο θερμοκρασιακό προφίλ. Πλέον υπάρχει μία υποχώρηση του υδραργύρου, προς τα δυτικά, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Προς τα ανατολικά και νότια, πάλι θα συναντήσουμε θερμοκρασίες, κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Προς τα ανατολικά και νότια θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στα 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Τις επόμενες ημέρες θα βρεθούμε και πάλι σε ένα ήπιο θερμοκρασιακό προφίλ. Ταυτόχρονα, θα έχουμε και εκδήλωση αστάθειας κυρίως, στα ηπειρωτικά και κατά κανόνα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες συννεφιές το απόγευμα. Ο δυτικός άνεμος θα επιμείνει για ακόμη μία ημέρα στα δυτικά τμήματα - ακόμη και 6 μποφόρ.

Στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί θα αρχίσει να υποχωρεί. Είναι ένας άνεμος αρκετά επικίνδυνος. Ξεκινάει ο άνεμος από τις βουνοπλαγιές και αποκτά μεγαλύτερες εντάσεις. Αργά το μεσημέρι θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται αργά το μεσημέρι να δούμε και 28 βαθμούς Κελσίου. Οι τιμές θα είναι λίγο πιο χαμηλές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε αστάθεια τις επόμενες ημέρες. Θα βλέπουμε τον καιρό να ξεκινάει με πολύ καλές διαθέσεις. Στη συνέχεια σύννεφα θα σχηματίζονται πρώτα σε ορεινούς όγκους. Ο αέρας είναι ασταθής με αποτέλεσμα να ξεσπάνε μπόρες ή και καταιγίδες, οι οποίες κρατάνε μέχρι και νωρίς το βράδυ και στη συνέχεια θα κατευθύνονται στη θάλασσα και θα εξασθενούν. Λίγο αργότερα, το απόγευμα θα θα ξεκινήσουν μπόρες ή και καταιγίδες

Ο βορειοδυτικός άνεμος θα παραμείνει μέχρι και το μεσημέρι νωρίς, μέχρι τοπικά ισχυρές εντάσεις. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα προσεγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, και για κανένα 10ήμερο, αναμένουμε η χώρα μας να βρεθεί κάτω από την επίδραση ασταθών αερίων μαζών. Ευνοείται η μετατόπιση πιο ψυχρών αέριων μαζών στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, λόγω και της εποχής, έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες και έτσι δημιουργείται μια έντονη θερμοκρασιακή ένταση, πάνω από τη χώρα μας, η οποία εκφράζεται με μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως πάνω από την ξηρά μέχρι και τις απογευματινές ώρες και το βράδυ πάνω από θαλάσσιες περιοχές.

Την Πέμπτη θα έχουμε άστατο καιρό κυρίως στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Το Σαββατοκύριακο και πάλι αναμένουμε ένα άστατο καιρικό μοτίβο, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, όπου θα ξεσπάνε μπόρες, ακόμη και καταιγίδες, οι οποίες θα υποχωρούν μέσα στη νύχτα.

Περιοχές όπως: η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, αλλά και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο και τα ορεινά της Πελοποννήσου, μεσημέρι με απόγευμα εκείνες οι εκτάσεις θα έρχονται αντιμέτωπες με μπόρες και καταιγίδες.

Είναι φαινόμενα τα οποία δεν θα κρατήσουν πολύ μέσα στον χρόνο, παρ΄όλα αυτά μπορεί να εμφανίζουν ένταση, δηλαδή να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ή και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Μέσα στο βράδυ οι καιρικές συνθήκες θα βελτιώνονται και η επόμενη ημέρα θα ξεκινάει πάλι με ήπιο καιρό για να καταλήγουμε κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, στο ίδιο καιρικό μοτίβο, δηλαδή μεσημέρι με απόγευμα να ξεσπάνε αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες, κατά κανόνα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο, όπως και στα βουνά της Πελοποννήσου.

Επομένως ανοίγεται μπροστά μας μια περίοδος, συμβατή με την οποία βρισκόμαστε. Σιγά σιγά πάμε σε πιο θερμές καταστάσεις. Παρ'ολα αυτά ο άστατος καιρός ευνοείται. Θα αρχίσει σιγά σιγά και η θερμοκρασία να τραβάει την κατηφόρα. Δεν θα κάνει κρύο, απλά θα προσεγγίσουμε τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Καθώς πηγαίνουμε στο δεύτερο μισό του Μαϊου, μια μέγιστη και κανονική θερμοκρασιακή τιμή είναι περίπου οι 24 με 27 βαθμοί Κελσίου. Η προσοχή μας θα είναι στραμμένη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες όπου θα ξεσπάνε αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό και κατά κανόνα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, μαζί και τα βουνά της Πελοποννήσου και νωρίς το βράδυ προς το δυτικό, βορειοδυτικό Αιγαίο, για να ολοκληρώνει τον ημερήσιο κύκλο της αυτή η αστάθεια και να πηγαίνουμε με ένα ανάλογο καιρικό μοτίβο στην επόμενη ημέρα.

