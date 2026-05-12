Σε πλήρη λειτουργία έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να τεθεί το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), με το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας που φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε απάτες με επιδόματα και παράνομες αγροτικές ενισχύσεις.

Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει για πρώτη φορά πλήρη στοιχεία για κάθε ακίνητο της χώρας, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο που θα επιτρέπει διασταυρώσεις και ελέγχους σε πραγματικό χρόνο.

Η ενεργοποίηση του ΜΙΔΑ θεωρείται κομβικής σημασίας για τον εντοπισμό πολιτών που λαμβάνουν κοινωνικές παροχές χωρίς να πληρούν τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια. Μέσω της νέας πλατφόρμας, οι αρμόδιες αρχές θα έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία για το είδος, την επιφάνεια, τη θέση και τη χρήση κάθε ακινήτου, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν φαινόμενα καταστρατήγησης του συστήματος.

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν επιδόματα όπως η επιστροφή ενοικίου, το στεγαστικό και φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε9 και στον ΕΝΦΙΑ θα διασταυρώνονται αυτόματα με δεδομένα του Κτηματολογίου και άλλων ψηφιακών πηγών, αποκαλύπτοντας αδήλωτα ακίνητα ή αποκλίσεις στα δηλωθέντα στοιχεία.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στις αγροτικές ενισχύσεις, καθώς το ΜΙΔΑ θα ελέγχει τις επιλέξιμες εκτάσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις μισθωμένες ή παραχωρημένες αγροτικές γαίες. Στην ίδια κατεύθυνση, νέος ψηφιακός γεωχωρικός χάρτης της χώρας, βασισμένος σε δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη, θα επιτρέπει τον ακριβέστερο εντοπισμό των εκτάσεων που δικαιούνται επιδοτήσεις.

Το νέο μητρώο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για κάθε ακίνητο, ενώ ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα συνδέεται με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), δημιουργώντας ενιαία εικόνα για κάθε περιουσιακό στοιχείο. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν επίσης να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους, διευκρινίζοντας αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, επαγγελματική στέγη, μισθωμένο ή κενό ακίνητο.

Από το 2027, το ΜΙΔΑ θα αξιοποιείται και για τη χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, με την πλατφόρμα να πιστοποιεί την κύρια κατοικία των ιδιοκτητών, κυρίως σε μικρούς και παραμεθόριους οικισμούς.