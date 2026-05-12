«Με ξέρει όλη η Ελλάδα. Έχω μπει σε μια ταβέρνα και χαριεντίζομαι; Γίνονται αυτά τα πράγματα;», αναρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προσέφυγε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την επίμαχη φωτογραφία που δείχνει έναν άνδρα με μία γυναίκα σε προσωπικές στιγμές. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως πρόκειται για έναν Τσέχο πολιτικό και η φωτογραφία αναρτήθηκε, προ δέκα ημερών, σε ένα site της χώρας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε πως αύριο, Τετάρτη (13/5) θα καταθέσει και σχετική μήνυση με σκοπό να εντοπιστεί ο λογαριασμός που δημοσίευσε για πρώτη φορά τη φωτογραφία. «Με ξέρει όλη η Ελλάδα. Έχω μπει σε μια ταβέρνα και χαριεντίζομαι; Γίνονται αυτά τα πράγματα;», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στον Alpha.

«Όπως αποδείχθηκε, γιατί και εγώ δεν είχα καταλάβει στην αρχή, νόμιζα ότι είναι ΑΙ, όπως φαίνεται είναι από ένα δημοσίευμα από ένα site της Τσεχίας προ δέκα ημερών που έλεγαν για έναν Τσέχο πολιτικό. Πήραν αυτή τη φωτογραφία και την παρουσίασαν στην Ελλάδα επειδή έτυχε να μου μοιάζει λίγο αυτός.

Εγώ είναι ένα πρόσωπο που προκαλεί γενικώς κι αν θέλετε «πουλάει». Σε κάθε περίπτωση η φωτογραφία είναι ψεύτικη και δεν αφορά εμένα. Μπορεί να είναι και ΑΙ, δεν ξέρω τι έκαναν οι Τσέχοι. Από ένα τσέχικο site το έχουν πάρει», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχω ήδη ζητήσει από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα καταθέσω μήνυση αύριο για να βρω τον αρχικό λογαριασμό που τη δημοσίευσε».

Καταλήγοντας ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Προφανώς αυτό έγινε για πολιτικούς λόγους. Ήθελαν να με βλάψουν. Να μου κάνεις πολιτική κριτική το καταλαβαίνω. Θες να μου κάνεις ζημιά προσωπική; Ήταν πολύ επώδυνο. Κυρίως μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο εύκολα το πίστεψαν τόσο πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, θα ήταν τελείως παράλογο αυτή να ήταν αληθινή φωτογραφία. Με ξέρει όλη η Ελλάδα. Έχω μπει σε μια ταβέρνα και χαριεντίζομαι; Γίνονται αυτά τα πράγματα;»

«Η Ευγενία το κατάλαβε από την αρχή ότι είναι ψέματα»

«Αντιδρώ σε αυτά πολύ γρήγορα. Έπαιξε ρόλο στο να διαλευκανθεί η υπόθεση. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να πέσει θύμα. Πρέπει να βλέπουμε τι είναι αληθινό και τι όχι. Με εντυπωσίασε το πόσο εύκολα ο κόσμος πίστεψε όλο αυτό. Πώς μπορείς να πιστεύεις κάτι τέτοιο; Είδα πάλι μια τοξικότητα. Το διαδίκτυο αποκαλύπτει ένα πρόσωπο που το κρύβουμε στην κοινωνία. Ο κόσμος στον δρόμο μου μιλάει πολύ θετικά», είπε λίγο αργότερα στον ΑΝΤ1.

Καταλήγοντας και μετά από σχετική ερώτηση, τόνισε: «Η Ευγενία το κατάλαβε από την αρχή ότι είναι ψέματα».

«Το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

Λίγο νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε κάνει και σχετική ανάρτηση.

«Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μία ελληνικής εφημερίδος «Το Παρασκήνιο» αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό; Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν λυγίζω, συνεχίζω να κάνω την δουλειά μου», ανέφερε.

