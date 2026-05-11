«Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει εμένα», τονίζει ο υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων.

Απάντηση για φωτογραφία που κυκλοφορεί από χθες στο διαδίκτυο έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media, λέγοντας πως «απεικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή», ενώ υποστηρίζει ότι «το πιθανότερο είναι προϊόν AI».

Αναλυτικά:

Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μια φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου. Πριν όμως αρχίσουμε να σχολιάζουμε και να αναπαράγουμε οτιδήποτε, καλό θα ήταν να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ’ όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες, παιδιά και προσωπικές ζωές.

Δεν είναι όλα αντικείμενο δημόσιου χλευασμού ή πολιτικής εκμετάλλευσης. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI, και τίθεται και το ζήτημα πώς θα προστατευθούμε από το ψέμα στην εποχή που ζούμε. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Βρίσκομαι άλλωστε συνεχώς εκτεθειμένος στη δημόσια κριτική με σειρά ενεργειών και δηλώσεών μου. Αν κάποιοι θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν ή να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου.

Εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πουν και γι’ αυτό καταφεύγουν σε φήμες, ψεύτικες εικόνες και προσωπικές επιθέσεις. Το να μετατρέπεται μια ψεύτικη ή αμφιλεγόμενη φωτογραφία σε δήθεν «σκάνδαλο» μόνο και μόνο επειδή βολεύει πολιτικά κάποιους, δείχνει ότι τελικά δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια ούτε η ουσία, απλώς ψάχνουν απεγνωσμένα κάτι για να πιαστούν. Και επιτέλους, θα το ξαναπώ, αφήστε την τοξικότητα έξω από την πολιτική μας ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2053771557068009486}