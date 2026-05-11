Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Δημητριάδης φέρεται να κατέθεσε στον Εισαγγελέα ότι λάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΥΠ και τα προωθούσε απευθείας στον Πρωθυπουργό, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει το περιεχόμενό τους.

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Αφορμή στάθηκε ερώτηση προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη σχετικά με όσα δημοσιοποίησε ο δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές, αναφορικά με την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση τον Ιούνιο του 2024.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, δημοσιογράφος έθεσε ευθέως το ερώτημα αν από τη συγκεκριμένη κατάθεση προκύπτει αντίφαση με τις δημόσιες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις.

«Ποιος λέει την αλήθεια; Ο κύριος Δημητριάδης ή ο κύριος Μητσοτάκης;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει ευθεία απάντηση, παραπέμποντας στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

«Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της Δικαιοσύνης», ανέφερε αρχικά ο κ. Μαρινάκης, κατηγορώντας παράλληλα όσους επαναφέρουν το θέμα ότι επιδιώκουν «παιχνίδι εντυπώσεων».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η υπόθεση «πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης» και σημείωσε πως «η Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις», καλώντας όσους ασκούν κριτική «να σέβονται τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Η ένταση αυξήθηκε όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε ότι το νέο στοιχείο δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο της προηγούμενης δικαστικής διερεύνησης και επανέφερε το ερώτημα για το αν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις θέσεις του Πρωθυπουργού και του πρώην στενού συνεργάτη του.

«Έχει αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «εδώ δεν είναι δικαστήριο» και ότι η κυβέρνηση οφείλει να ασχολείται «με πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία».

Όταν ο δημοσιογράφος επανήλθε λέγοντας πως «ο ένας λέει κάτι και ο άλλος το αντίθετο», ο κ. Μαρινάκης έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας: «Απεφάνθη η Δικαιοσύνη. Πάρτε το απόφαση επιτέλους».