Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Δείτε το Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Τα εισοδήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2024 έφτασαν τα 81.673,94 ευρώ, ενώ στο Πόθεν Έσχες φιλοξενούνται τα 26 ακίνητα, οι δέκα τραπεζικοί του λογαριασμοί, οι μετοχές, τα ομόλογα, τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα και τα δύο οχήματα.

Έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 575.628 ευρώ.

Ο πρωθυπουργός έχει συμμετοχή σε μία επιχείρηση (ΚΗΡΥΞ Α.Ε.), ενώ έχει δάνεια ύψους 156.100,52 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες του πρωθυπουργού.