Προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ.

Σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού προχωρά το Υπουργείο Υγείας, ενεργοποιώντας μία από τις πιο εκτεταμένες προκηρύξεις των τελευταίων ετών για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η νέα προκήρυξη αφορά χιλιάδες θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ σε νοσοκομεία της Αθήνας και της περιφέρειας, με στόχο την κάλυψη σοβαρών ελλείψεων σε κρίσιμες κλινικές και μονάδες.

Οι θέσεις αφορούν βαθμίδες Επιμελητών Α’ και Β’, αλλά και Διευθυντών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε τομείς που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στελέχωσης, όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), οι παιδιατρικές δομές και οι ογκολογικές μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκήρυξης, μόνο στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια προβλέπονται περισσότερες από 160 θέσεις σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων τα «Άγιος Σάββας», Σισμανόγλειο, Παίδων «Η Αγία Σοφία», Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Γεννηματάς, Ιπποκράτειο, Λαϊκό, ΚΑΤ, Σωτηρία, ΕΛΠΙΣ και Αλεξάνδρα.

Οι ειδικότητες που ενισχύονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου συστήματος υγείας, με έμφαση σε τομείς πρώτης γραμμής όπως η Αναισθησιολογία, η Ακτινολογία, η Εσωτερική Παθολογία, η Καρδιολογία, η Χειρουργική, η Ορθοπαιδική, η Παιδιατρική και η Πνευμονολογία. Παράλληλα, ζητούνται γιατροί σε εξειδικευμένα αντικείμενα όπως η Αιματολογία, η Νευρολογία, η Νεφρολογία, η Κυτταρολογία, η Παθολογική Ογκολογία και η Πυρηνική Ιατρική.

Μεγάλος αριθμός θέσεων κατευθύνεται σε νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν διαχρονικά αυξημένες ανάγκες. Το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ενισχύεται σε ειδικότητες όπως η Αναισθησιολογία, η Ακτινολογία και η Παθολογία, ενώ το ΚΑΤ προχωρά σε προσλήψεις για ΜΕΘ, Ορθοπαιδική και Χειρουργικές κλινικές. Αντίστοιχα, το «Λαϊκό» ενδυναμώνει μεταμοσχευτικά και ογκολογικά τμήματα, ενώ το νοσοκομείο «Σωτηρία» δίνει έμφαση σε Παθολογικές, Καρδιολογικές και Πνευμονολογικές μονάδες. Αυξημένες είναι και οι ανάγκες στα παιδιατρικά νοσοκομεία, κυρίως σε ΜΕΘ Παίδων και επείγοντα περιστατικά.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 25 Μαΐου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026, επίσης στις 12:00.

