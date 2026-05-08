Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του 32ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην για την 32η εκπαιδευτική σειρά ΕΣΔΔΑ ορίζεται στους 80, οι οποίοι θα ενταχθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης της ΕΣΔΔΑ, ως εξής:

Τμήμα Γενικής Διοίκησης:16 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών: 6 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας: 14 σπουδαστές και σπουδάστριες και ειδικότερα: i) Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, 8 σπουδαστές και σπουδάστριες, ii) Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής: 6 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης: 8 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού: 7 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων: 5 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας: 5 σπουδαστές και σπουδάστριες

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων: 13 σπουδαστές και σπουδάστριες

Στάδια του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις παρακάτω ενότητες:

«Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»

«Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική»

«Γνώσεις και Δεξιότητες»

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

Γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση: Η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος που δίδεται στους υποψηφίους. Στην προφορική δοκιμασία οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται προφορικά με αλφαβητική σειρά, χωρισμένοι σε ομάδες των 5.

Γραπτή εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος»: Η γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων πραγματοποιείται σε φάκελο με επίκαιρο θέμα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Κοινωνική Πολιτική

Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Γραπτή εξέταση στην ενότητα «Ξένη Γλώσσα»

Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ξενόγλωσσο κείμενο που έχει συνταχθεί από θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ή διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ.) επί του οποίου: α) τίθενται 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής β) ζητείται περίληψη/σύνοψη του κειμένου, γ) ζητείται να ροβούν σε παραγωγή γραπτού λόγου.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα Τμήματα Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων και Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εξετάζονται γραπτά στην αγγλική, ως πρώτη ξένη γλώσσα, και στην γαλλική ή γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα Οι υποψήφιοι για τα υπόλοιπα Τμήματα εξετάζονται υποχρεωτικά μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού

Πρώτο στάδιο του διαγωνισμού

Η ημερομηνία έναρξης του 32ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026.

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας για τις ενότητες «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους» αι «Μικροοικονομική -ακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» είναι 2 ώρες και για ην ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» είναι 1 ώρα. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής των ξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερομένους με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός χολής».

Δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου θα ορισθούν οι ημερομηνίες, οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του δευτέρου σταδίου με νεότερη απόφαση της ΕΕ, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) στον σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας για τις ενότητες «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» και Ξένη γλώσσα» είναι 2 ώρες και για την ενότητα «Φάκελος επίκαιρου θέματος» είναι 3 ώρες.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό έχουν:

οι ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), συμπεριλαμβανομένων των πρώην ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής

έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης

δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή

δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα

δεν τους έχει επιβληθεί η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης δημόσιας θέσης ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού αξιώματος που κατέχουν και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, για όσο

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,

δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,

δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα

αυτοί των οποίων προηγούμενος διορισμός έχει ανακληθεί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αν παρήλθε δεκαετία από την ανάκληση.

Σημειώνεται πως:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης.

Σπουδαστές της ΕΣΔΔΑ και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της ΕΣΔΔΑ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιοι στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό.

Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν ειδικές προσαυξήσεις της βαθμολογίας δεν έχουν εφαρμογή στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Ειδικά οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται κατά το χρόνο εισαγωγής τους στην ΕΣΔΔΑ : α) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και τη δήλωση που προβλέπεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση / Απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr), στον σύνδεσμο «Εισαγωγικός Διαγωνισμός Σχολής».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται από την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026 έως και την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026.