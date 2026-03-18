Η μέτρηση των σχημάτων είναι μια βασική δεξιότητα λογικής σκέψης που περιλαμβάνει την αναγνώριση και τη μέτρηση όλων των σχημάτων. Αυτά τα σχήματα μπορεί να περιλαμβάνουν απλά σχήματα, όπως τρίγωνα, τετράγωνα και κύκλους ή ακόμα και σύνθετα αλληλεπικαλυπτόμενα σχήματα.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι ο ακριβής προσδιορισμός του συνολικού αριθμού των επιμέρους σχημάτων λαμβάνοντας υπόψη και τα κρυφά. Με την εξάσκηση στην καταμέτρηση σχημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αναλύουν γρήγορα μοτίβα, να αναγνωρίζουν κρυμμένα στοιχεία και να εφαρμόζουν λογικούς τύπους για να βρουν τις σωστές απαντήσεις.

Αρχικά θα δούμε ορισμένα χρήσιμα tips που θα σας βοηθήσουν να επιλύετε εύκολα και γρήγορα τέτοιου τύπου σχήματα χωρίς χρονοβόρο μέτρημα. Έτσι εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο για τα δυσκολότερα ερωτήματα της δοκιμασίας «Γνώσεις και Δεξιότητες» του Α’ Σταδίου του Εισαγωγικού Διαγωνισμούς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ας ξεκινήσουμε:

Ερώτηση 1η

Μετρήστε τον αριθμό των τριγώνων στο παρακάτω σχήμα:

Α. 2

Β. 4

Γ. 3

Δ. 5

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τριγώνων: 1+2=3. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 2η

Μετρήστε τον αριθμό των τριγώνων στο παρακάτω σχήμα:

Α. 28

Β. 30

Γ. 26

Δ. 32

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τριγώνων: 1+2+3+4+5+6+7=28. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 3η

Μετρήστε τον αριθμό των τριγώνων στο παρακάτω σχήμα:

Α. 32

Β. 28

Γ. 34

Δ. 30

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τριγώνων: (1+2+3+4+5) * 2 = 30. Επομένως, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Ερώτηση 4η

Μετρήστε τον αριθμό των τετραγώνων στο παρακάτω σχήμα (ίσος αριθμός στηλών και γραμμών):

Α. 32

Β. 36

Γ. 40

Δ. 42

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τετραγώνων: (1+2+3) * (1+2+3) = 6 * 6 = 36. Επομένως, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 5η

Μετρήστε τον αριθμό των τετραγώνων στο παρακάτω σχήμα (άνισος αριθμός στηλών και γραμμών):

Α. 42

Β. 54

Γ. 60

Δ. 72

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τετραγώνων: (1+2+3+4) * (1+2+3) = 10 * 6 = 60. Οπότε, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Ερώτηση 6η

Μετρήστε τον αριθμό των τριγώνων στο παρακάτω σχήμα:

Α. 54

Β. 68

Γ. 72

Δ. 102

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τριγώνων βάσης: (1+2+3+4) * 3 = 10 * 3 = 30 και αριθμός τριγώνων της δεξίας πλευράς (1+2+3) * 4 = 6 * 4 = 24 και στο τέλος μετράμε τα δύο ποσά που υπολογίσαμε: 30 + 24 = 54. Επομένως, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Α.

Ερώτηση 7η

Μετρήστε τον αριθμό των τριγώνων στο παρακάτω σχήμα:

Α. 6

Β. 7

8. 9

Δ. 8

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τριγώνων αριστερής πλευράς: 1+2 = 3. Αριθμός τριγώνων δεξιάς πλευράς: 1+2 = 3 και μετά προσθέτουμε: 1 (το μεγάλο τρίγωνο) + 3 + 3 = 7. Άρα, σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Ερώτηση 8η

Μετρήστε τον αριθμό των τριγώνων στο παρακάτω σχήμα:

Α. 32

Β. 28

Γ. 12

Δ. 8

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αριθμός τριγώνων στον πρώτο κύβο: 6 τρίγωνα * 2 = 12 τρίγωνα. Αριθμός τριγώνων στον δεύτερο κύβο: 6 τρίγωνα * 2 = 12 τρίγωνα και στο τέλος μετράμε τα μεσαία τρίγωνα που είναι σε κάθε κύβο 2 τρίγωνα. Επομένως, τα τρίγωνα του σχήματος είναι: 12 + 12 + 4 = 28. Σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.