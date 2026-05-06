Σήμερα έχουμε τις επόμενες 19 ερωτήσεις εργασιακής συμπεριφοράς στη λογική των πραγματικών τεστ του ΑΣΕΠ. Μην απαντάς απλά, δες τι αξιολογείται πίσω από κάθε επιλογή και δες πώς κάθε απάντηση «χτίζει» το εργασιακό σου προφίλ.

Συνεχίζουμε σήμερα με άλλες 19 ενδεικτικές ερωτήσεις εργασιακής συμπεριφοράς και θυμόμαστε πάντα ότι οι επιλεγμένες δηλώσεις αφορούν προσωπικές απόψεις και δεν είναι οι σωστές.

Ερώτηση 39η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι πάντα επιτυχημένος/η όταν διαχειρίζομαι τις «πολιτικές» στον χώρο εργασίας

Συχνά βοηθώ άλλους να επιλύσουν συγκρούσεις (επιλεγμένη)

Μπορώ εύκολα να εφαρμόσω νέες πληροφορίες που έχω μάθει στη δουλειά μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι πάντα επιτυχημένος/η όταν διαχειρίζομαι τις «πολιτικές» στον χώρο εργασίας

Μπορώ εύκολα να εφαρμόσω νέες πληροφορίες που έχω μάθει στη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Η επίλυση συγκρούσεων αποτελεί κρίσιμη δεξιότητα για το δημόσιο, καθώς συνδέεται άμεσα με την ομαδικότητα, την επικοινωνία και τον προσανατολισμό στον πολίτη. Ένας υπάλληλος που λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ συναδέλφων συμβάλλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Η εφαρμογή νέας γνώσης ακολουθεί ως ένδειξη προσαρμοστικότητας και διαχείρισης γνώσης, στοιχεία απαραίτητα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό περιβάλλον. Η διαχείριση «πολιτικών» στον χώρο εργασίας, παρότι μπορεί να θεωρηθεί δεξιότητα επιρροής, συνοδεύεται από απόλυτη διατύπωση («πάντα») και ενδέχεται να εκληφθεί ως χειριστική συμπεριφορά, κάτι που δεν ευθυγραμμίζεται με το προφίλ επαγγελματισμού και ακεραιότητας που απαιτείται στο ελληνικό δημόσιο.

Ερώτηση 40η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Εστιάζω σε καθήκοντα που αποφέρουν τα υψηλότερα έσοδα για την εταιρεία

Μπορώ να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου ακόμη και όταν υπάρχουν περισπασμοί

Συνήθως μοιράζομαι την τεχνογνωσία μου με άλλους (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Εστιάζω σε καθήκοντα που αποφέρουν τα υψηλότερα έσοδα για την εταιρεία

Μπορώ να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου ακόμη και όταν υπάρχουν περισπασμοί (επιλεγμένη)

Η επιλογή του διαμοιρασμού γνώσης αποτυπώνει έναν υπάλληλο που δεν λειτουργεί ατομικά αλλά ενισχύει ενεργά τη συλλογική αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση γνώσης και την ομαδικότητα, δύο κρίσιμες δεξιότητες για το δημόσιο. Ακολουθεί η ικανότητα συγκέντρωσης υπό συνθήκες περισπασμών, η οπο9ία δείχνει επαγγελματισμό, σταθερότητα, προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε απαιτητικά διοικητικά περιβάλλοντα. Αντίθετα, η εστίαση αποκλειστικά σε δραστηριότητες που αποφέρουν υψηλά έσοδα παραπέμπει σε ιδιωτικοοικονομική λογική και δεν αντανακλά τον βασικό σκοπό της δημόσιας διοίκησης, που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ερώτηση 41η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συμβουλεύομαι πάντα ευρέως άλλους ανθρώπους

Όταν αντιμετωπίζω προβλήματα με λογισμικό ή συστήματα προσπαθώ συνήθως να τα λύσω μόνος/η μου

Επιμένω σε καθήκοντα που άλλοι μπορεί να έχουν εγκαταλείψει (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συμβουλεύομαι πάντα ευρέως άλλους ανθρώπους

Όταν αντιμετωπίζω προβλήματα με λογισμικό ή συστήματα προσπαθώ συνήθως να τα λύσω μόνος/η μου (επιλεγμένη)

Η επιμονή στην ολοκλήρωση δύσκολων καθηκόντων αναδεικνύει έναν υπάλληλο με υψηλό προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, ανθεκτικότητα και αίσθημα ευθύνης, στοιχεία ιδιαίτερα κρίσιμα για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όπου η εγκατάλειψη υποθέσεων δεν αποτελεί επιλογή. Η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων με ίδια πρωτοβουλία ακολουθεί, καθώς συνδέεται με την επίλυση προβλημάτων και την αυτονομία, δείχνοντας έναν εργαζόμενο που δεν παραιτείται εύκολα και αναλαμβάνει δράση πριν καταφύγει σε άλλους. Αντίθετα, η διατύπωση «συμβουλεύομαι πάντα ευρέως άλλους» περιέχει απόλυτο χαρακτήρα που μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη κρίσης και αυτονομίας, καθώς ένας αποτελεσματικός δημόσιος υπάλληλος οφείλει να γνωρίζει πότε να συνεργάζεται και πότε να ενεργεί με προσωπική ευθύνη.

Ερώτηση 42η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Αντιμετωπίζω άμεσα τη χαμηλή απόδοση ενός ατόμου όταν προκύπτει

Συχνά διαμορφώνω το μήνυμά μου ώστε να αγγίζει τα συναισθήματα των άλλων

Όταν προτείνεται μια νέα ιδέα ή μέθοδος, είμαι από τους πρώτους που τη δοκιμάζουν (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Αντιμετωπίζω άμεσα τη χαμηλή απόδοση ενός ατόμου όταν προκύπτει (επιλεγμένη)

Συχνά διαμορφώνω το μήνυμά μου ώστε να αγγίζει τα συναισθήματα των άλλων

Η προθυμία δοκιμής νέων μεθόδων δείχνει προσαρμοστικότητα και διάθεση εξέλιξης, βασικά στοιχεία για έναν σύγχρονο δημόσιο υπάλληλο. Η άμεση αντιμετώπιση χαμηλής απόδοσης ενισχύει τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και την υπευθυνότητα. Αντίθετα, η έμφαση στη συναισθηματική επιρροή μπορεί να εκληφθεί ως χειριστική και δεν αποτελεί προτεραιότητα στο διοικητικό περιβάλλον.

Ερώτηση 43η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι καλός/ή στο να εκφράζομαι γραπτώς με σαφήνεια (επιλεγμένη)

Είμαι καλός/ή στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών

Κοινωνικοποιούμαι με τους συναδέλφους μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι καλός/ή στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών

Κοινωνικοποιούμαι με τους συναδέλφους μου (επιλεγμένη)

Η σαφής γραπτή επικοινωνία είναι θεμελιώδης στο δημόσιο, καθώς συνδέεται με επαγγελματισμό και ακρίβεια. Ακολουθεί η κοινωνικότητα, που ενισχύει την ομαδικότητα. Ο εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών αφορά κυρίως ιδιωτικό περιβάλλον και δεν αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ερώτηση 44η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ εύκολα να ξεκινήσω συζητήσεις με αγνώστους

Χρησιμοποιώ τεκμηριωμένα στοιχεία και σχετικά δεδομένα για να υποστηρίξω τις απόψεις μου (επιλεγμένη)

Πάντα ακούω ότι έχουν να πουν οι άλλοι για ένα θέμα

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ εύκολα να ξεκινήσω συζητήσεις με αγνώστους

Πάντα ακούω ότι έχουν να πουν οι άλλοι για ένα θέμα (επιλεγμένη)

Η τεκμηρίωση μέσω δεδομένων δείχνει επαγγελματισμό, κρίση και αντικειμενικότητα, βασικά στοιχεία για το δημόσιο. Η ενεργητική ακρόαση ενισχύει την ομαδικότητα και τη σωστή λήψη αποφάσεων. Η ευκολία στην έναρξη συζητήσεων είναι θετική, αλλά λιγότερο κρίσιμη σε σχέση με τις άλλες δεξιότητες.

Ερώτηση 45η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Σπάνια καθυστερώ στη δουλειά

Κάνω ιδιαίτερα καλή δουλειά σε επαναλαμβανόμενα καθήκοντα

Εξετάζω διαφορετικές οπτικές όταν αναλύω ένα ζήτημα (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Σπάνια καθυστερώ στη δουλειά

Κάνω ιδιαίτερα καλή δουλειά σε επαναλαμβανόμενα καθήκοντα (επιλεγμένη)

Η εξέταση πολλαπλών οπτικών δείχνει κρίση και επίλυση προβλημάτων, βασικές δεξιότητες για το δημόσιο. Η συνέπεια σε επαναλαμβανόμενα καθήκοντα ενισχύει την αξιοπιστία. Η απλή τήρηση ωραρίου είναι αναμενόμενη και όχι συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ερώτηση 46η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να προβλέψω πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι με βάση τα συναισθηματικά τους σήματα

Πάντα καταρτίζω σχέδιο με ενδιάμεσα ορόσημα για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενός έργου (επιλεγμένη)

Λαμβάνω αποφάσεις σε διχαστικά ζητήματα όταν χρειάζεται

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να προβλέψω πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι με βάση τα συναισθηματικά τους σήματα

Λαμβάνω αποφάσεις σε διχαστικά ζητήματα όταν χρειάζεται (επιλεγμένη)

Ο προγραμματισμός με σαφή ορόσημα δείχνει οργάνωση και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, κρίσιμα στοιχεία για τη διοικητική αποτελεσματικότητα. Η λήψη αποφάσεων σε δύσκολα ζητήματα ενισχύει την υπευθυνότητα και την ηγετικότητα. Η πρόβλεψη συναισθηματικών αντιδράσεων είναι χρήσιμη, αλλά λιγότερο καθοριστική σε σχέση με τη δομημένη οργάνωση. Επιπλέον, η έμφαση στον σχεδιασμό διασφαλίζει συνέπεια και έλεγχο στην υλοποίηση των στόχων.

Ερώτηση 47η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως λαμβάνω γρήγορα αποφάσεις σε εργασιακά θέματα

Αφιερώνω χρόνο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων για να βελτιώσω τη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Αναλαμβάνω απαιτητικά έργα για να δοκιμάσω τον εαυτό μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως λαμβάνω γρήγορα αποφάσεις σε εργασιακά θέματα

Αναλαμβάνω απαιτητικά έργα για να δοκιμάσω τον εαυτό μου (επιλεγμένη)

Η ανάπτυξη εργαλείων δείχνει καινοτομία και διαχείριση γνώσης, στοιχεία που ενισχύουν την αποδοτικότητα της υπηρεσίας. Η ανάληψη απαιτητικών έργων φανερώνει προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και διάθεση εξέλιξης. Η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων χωρίς έμφαση στην ποιότητα δεν αποτελεί από μόνη της πλεονέκτημα.

Ερώτηση 48η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως βρίσκω λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Δεν αποκαλύπτω ποτέ προσωπικά δεδομένα άλλων χωρίς άδεια (επιλεγμένη)

Προσαρμόζω το στυλ επικοινωνίας μου ανάλογα με την περίσταση

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως βρίσκω λύσεις σε σύνθετα προβλήματα

Προσαρμόζω το στυλ επικοινωνίας μου ανάλογα με την περίσταση (επιλεγμένη)

Η προστασία προσωπικών δεδομένων εκφράζει ακεραιότητα και επαγγελματισμό, που αποτελούν θεμέλιο στο δημόσιο. Η προσαρμοστικότητα στην επικοινωνία ενισχύει την αποτελεσματική συνεργασία. Η επίλυση σύνθετων προβλημάτων είναι σημαντική, αλλά εδώ υπολείπεται έναντι της ηθικής και της συμπεριφορικής επάρκειας.

Ερώτηση 49η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Υπερασπίζομαι τον οργανισμό μου όταν κάποιος μιλά αρνητικά για αυτόν

Συνήθως βρίσκω λύσεις μόνος/η μου χωρίς να ζητώ βοήθεια

Η γραφή μου συνήθως κεντρίζει το ενδιαφέρον των αναγνωστών (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Υπερασπίζομαι τον οργανισμό μου όταν κάποιος μιλά αρνητικά για αυτόν (επιλεγμένη)

Συνήθως βρίσκω λύσεις μόνος/η μου χωρίς να ζητώ βοήθεια

Η αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία ενισχύει τη σαφήνεια και την επιρροή στον δημόσιο λόγο. Η υπεράσπιση του οργανισμού δείχνει επαγγελματισμό και δέσμευση. Η πλήρης αυτονομία χωρίς αναζήτηση βοήθειας μπορεί να υποδηλώνει έλλειψη συνεργασίας.

Ερώτηση 50η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να επηρεάζω άλλους ώστε να αποδέχονται την άποψή μου

Είμαι καλός/ή στο να διαχειρίζομαι ταυτόχρονα πολλά έργα (επιλεγμένη)

Ζητώ από άλλους συμβουλές για να βελτιώσω τη δουλειά μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να επηρεάζω άλλους ώστε να αποδέχονται την άποψή μου

Ζητώ από άλλους συμβουλές για να βελτιώσω τη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Η διαχείριση πολλαπλών έργων δείχνει οργάνωση και αποτελεσματικότητα σε απαιτητικό περιβάλλον. Η αναζήτηση συμβουλών ενισχύει τη συνεργασία και τη συνεχή βελτίωση. Η επιρροή προς αποδοχή άποψης μπορεί να εκληφθεί ως επιβολή και δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Ερώτηση 51η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Διασφαλίζω ότι όλοι γνωρίζουν τον ρόλο τους σε ένα έργο (επιλεγμένη)

Διατηρώ ευγένεια ακόμη και όταν οι άλλοι είναι αγενείς

Αξιοποιώ ευκαιρίες για να κάνω φίλους από άλλες χώρες

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Διατηρώ ευγένεια ακόμη και όταν οι άλλοι είναι αγενείς (επιλεγμένη)

Αξιοποιώ ευκαιρίες για να κάνω φίλους από άλλες χώρες

Η σαφής κατανομή ρόλων δείχνει οργάνωση και ηγετικότητα, κρίσιμες για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας. Η διατήρηση ευγένειας ενισχύει τον επαγγελματισμό και την ομαλή συνεργασία. Η κοινωνικοποίηση σε διεθνές επίπεδο είναι θετική, αλλά όχι προτεραιότητα για το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Ερώτηση 52η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Παρακολουθώ τη συμπεριφορά μου ώστε να αφήνω καλή εντύπωση

Αναγνωρίζω πιθανά προβλήματα σε διαφορετικές προσεγγίσεις (επιλεγμένη)

Προσαρμόζομαι καλά σε διαφορετικές καταστάσεις

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Παρακολουθώ τη συμπεριφορά μου ώστε να αφήνω καλή εντύπωση

Προσαρμόζομαι καλά σε διαφορετικές καταστάσεις (επιλεγμένη)

Η αναγνώριση προβλημάτων δείχνει κρίση και πρόληψη λαθών, βασικά στοιχεία για το δημόσιο. Η προσαρμοστικότητα ενισχύει την αποτελεσματικότητα σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η έμφαση στην εικόνα είναι δευτερεύουσα σε σχέση με την ουσία της εργασίας

Ερώτηση 53η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να εργάζομαι αποτελεσματικά με ασαφείς οδηγίες

Χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα για να προβάλλω θετικά τον οργανισμό μου

Μπορώ να αξιολογώ με ακρίβεια αν οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι επαρκείς (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μπορώ να εργάζομαι αποτελεσματικά με ασαφείς οδηγίες (επιλεγμένη)

Χρησιμοποιώ τα κοινωνικά δίκτυα για να προβάλλω θετικά τον οργανισμό μου

Η ορθή αξιολόγηση της επάρκειας πληροφοριών δείχνει κρίση και υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων. Η ικανότητα εργασίας με ασάφεια ενισχύει την προσαρμοστικότητα. Η χρήση social media για προβολή δεν αποτελεί διοικητική προτεραιότητα.

Ερώτηση 54η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Οι άλλοι συχνά απευθύνονται σε εμένα για τεχνικά ζητήματα του αντικειμένου μου (επιλεγμένη)

Συχνά καταφέρνω να προβλέπω τις αντιδράσεις των άλλων

Καλλιεργώ καλές επαγγελματικές σχέσεις με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συχνά καταφέρνω να προβλέπω τις αντιδράσεις των άλλων

Καλλιεργώ καλές επαγγελματικές σχέσεις με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους (επιλεγμένη)

Η αναγνώριση ως σημείο αναφοράς σε τεχνικά θέματα δείχνει επάρκεια και αξιοπιστία. Η ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων ενισχύει τη συνεργασία. Η πρόβλεψη αντιδράσεων είναι χρήσιμη, αλλά λιγότερο ουσιαστική.

Ερώτηση 55η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι καλός/ή στο να επιλύω ζητήματα μόνος/η μου

Αξιολογώ πιθανούς κινδύνους κατά τη λήψη αποφάσεων (επιλεγμένη)

Ολοκληρώνω τη δουλειά μου στην ώρα της

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι καλός/ή στο να επιλύω ζητήματα μόνος/η μου

Ολοκληρώνω τη δουλειά μου στην ώρα της (επιλεγμένη)

Η αξιολόγηση κινδύνων δείχνει ώριμη κρίση και υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων. Η τήρηση προθεσμιών ενισχύει την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό. Η έμφαση στην ατομική επίλυση μπορεί να περιορίσει τη συνεργασία.

Ερώτηση 56η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μιλάω με αυτοπεποίθηση όταν παρουσιάζω σε κοινό

Αποδέχομαι ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μου (επιλεγμένη)

Οι σημειώσεις και τα αρχεία μου βοηθούν άλλους να κατανοήσουν τη δουλειά μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μιλάω με αυτοπεποίθηση όταν παρουσιάζω σε κοινό

Οι σημειώσεις και τα αρχεία μου βοηθούν άλλους να κατανοήσουν τη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Η αποδοχή διαφορετικών απόψεων δείχνει ομαδικότητα και επαγγελματισμό. Η σαφής τεκμηρίωση ενισχύει τη συνεργασία και τη συνέχεια της υπηρεσίας. Η αυτοπεποίθηση στην παρουσίαση είναι θετική αλλά δευτερεύουσα.

Ερώτηση 57η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Αναλαμβάνω ενεργά την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά στη δουλειά (επιλεγμένη)

Προσαρμόζω το στυλ παρουσίασής μου βάσει της ανατροφοδότησης που λαμβάνω

Αναζητώ νέες τεχνολογίες που μπορεί να είναι χρήσιμες στη δουλειά μου

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Προσαρμόζω το στυλ παρουσίασής μου βάσει της ανατροφοδότησης που λαμβάνω (επιλεγμένη)

Αναζητώ νέες τεχνολογίες που μπορεί να είναι χρήσιμες στη δουλειά μου

Η ανάληψη ευθύνης δείχνει ακεραιότητα και επαγγελματισμό. Η αξιοποίηση ανατροφοδότησης ενισχύει τη βελτίωση και την προσαρμοστικότητα. Η αναζήτηση τεχνολογιών είναι θετική αλλά όχι πρωτεύουσα.