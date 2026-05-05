Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς.

Εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 08:00 και λήγει στις 27Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (1ΓΕ/2026 - Παράρτημα Ζ΄ και 2ΓΕ/2026 -Παράρτημα ΣΤ΄).