Πάμε σήμερα να εξοικειωθείτε με δεκαπέντε (15) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Υπαλλήλων. Ο 6ος διαγωνισμός της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων πλησιάζει κι εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι!

Από σήμερα εισάγουμε στη ρουτίνα της προετοιμασίας μας κάτι νέο: τακτικά τεστ πολλαπλής επιλογής με ύλη από τον ΚΔΥ, τον ΚΟΔ, το Σύνταγμα και τις δικονομίες (πολιτική-ποινική-διοικητική).

Στόχος μας είναι να σας μείνουν χρήσιμες εκφράσεις από τις διατάξεις και επίσης να εξοικειωθείτε με τη λογική της γραπτής δοκιμασίας. Και η λογική αυτή έχει έναν κεντρικό κανόνα που πολλοί υποψήφιοι ξεχνούν: στη γραπτή εξέταση της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων οι κώδικες είναι ανοιχτοί μπροστά μας.

Η απάντηση δεν κρύβεται στη μνήμη μας, κρύβεται μέσα στις διατάξεις. Αυτό που κρίνεται είναι αν έχουμε κατανοήσει τι έχουμε διαβάσει και αν γνωρίζουμε πού να κοιτάξουμε και πόσο γρήγορα βρίσκουμε τη σωστή απάντηση. Συνήθως, βρίσκεται αυτολεξεί η απάντηση μέσα στις διατάξεις, δηλαδή λέξεις ή ακόμα και ολόκληρη έκφραση είναι εκεί μπροστά στα μάτια μας και περιμένει να τη βρούμε.

Οι υποψήφιοι έχουν 3 ώρες για να απαντήσουν σε 15 ερωτήματα. Αυτά μπορεί να είναι πολλαπλής επιλογής ή ερωτήματα ανάπτυξης, στην ουσία όμως δεν διαφέρουν, και στα δύο η απάντηση βρίσκεται μέσα στις διατάξεις. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην ανάπτυξη οι υποψήφιοι τη διατυπώνουν οι ίδιοι, με σαφήνεια, σε μια-δυο προτάσεις. Καμιά φορά οι απαντήσεις της πολλαπλής μπορεί να μας μπερδέψουν και να επιλέξουμε λάθος απάντηση οπότε θέλει μεγάλη προσοχή.

Δεν φεύγουμε ποτέ αν δεν ολοκληρωθούν και οι τρεις (3) ώρες και δεν έχουμε ελέγξει ξανά και ξανά τις απαντήσεις που δώσαμε. Εννοείται ότι πριν ψάξουμε τη σωστή διάταξη, έχουμε διαβάσει όλη την ερώτηση, δεν μας έχει ξεφύγει κάτι γιατί μπορεί να έχει μεγάλη σημασία λ.χ. μια ημερομηνία για προθεσμία ή παραγραφή.

Στο τέλος, αν μας ζητηθεί κάτω ή δίπλα από κάθε απάντηση αναγράφουμε το άρθρο, την παράγραφο, το εδάφιο ή την περίπτωση καθώς και τον αρχικό νόμο του κώδικα με τον οποίο δουλέψαμε.

Πάμε να δούμε σήμερα ένα ενδεικτικό τεστ στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων (αυτοί οι δύο κώδικες εξετάζονται μαζί). Και πάντα μας λένε από πού είναι οι ερωτήσεις οπότε δεν χρειάζεται να μαντεύουμε σε ποιον κώδικα θα αναζητήσουμε τη διάταξη.

Θέματα Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων

Ερώτηση 1η

Ο Πέτρος υπέβαλε αίτηση διορισμού ως δικαστικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ. Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και δεν είχε κανένα κώλυμα. Ωστόσο, πριν εκδοθεί η πράξη διορισμού του, παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα. Τι γίνεται;

α) μπορεί να διοριστεί κανονικά, εφόσον δεν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση

β) δεν μπορεί να διοριστεί, εφόσον κατά τον χρόνο του διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα

γ) μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής αλλά αποκλείεται αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται άλλη πράξη

Ερώτηση 2η

Η Ελένη διορίστηκε ως δικαστική υπάλληλος και η περίληψη της πράξης διορισμού της δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παρά τις προσπάθειες της υπηρεσίας, δεν κατέστη δυνατή η επίδοση της κοινοποίησης εντός 30 ημερών. Ποια είναι η νόμιμη συνέπεια;

α) Η πράξη διορισμού ανακαλείται αυτοδικαίως

β) Χάνει το δικαίωμα ορκωμοσίας και θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκε τον διορισμό

γ) Η πράξη διορισμού θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την επόμενη αρχίζει τριακονθήμερη προθεσμία για ορκωμοσία

Ερώτηση 3η

Ο Γιώργης, δικαστικός υπάλληλος, έχει 4 χρόνια υπηρεσίας και νοσεί. Πόσους μήνες αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές δικαιούται κατ’ ανώτατο όριο (χωρίς διακοπή);

α) 4 μήνες, αλλά συνεχής αναρρωτική άδεια δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες

β) 12 μήνες χωρίς διακοπή, ανεξαρτήτως χρόνων. Υπηρεσίας

γ) 3 μήνες, διότι έχει υπηρεσία μεγαλύτερη από 1 έτος και μικρότερη από 5

Ερώτηση 4η

Ο Θανάσης δικαστικός υπάλληλος με μέσο όρο βαθμολογίας 72, βλέπει ότι μεταξύ του 1ου και του 2ου αξιολογητή υπάρχει διαφορά 26 μονάδων σε ορισμένο κριτήριο. Μπορεί να ασκήσει ένσταση και εντός πόσων ημερών;

α) Ναι, εντός 20 εργάσιμων ημερών, λόγω της διαφοράς άνω των 24 μονάδων

β) Όχι, γιατί ο μέσος όρος υπερβαίνει το 70, οπότε δεν επιτρέπεται ένσταση

γ) Ναι, εντός 10 εργάσιμων ημερών από κοινοποίηση, τόσο λόγω βαθμού κάτω του 75 όσο και λόγω διαφοράς άνω των 24

Ερώτηση 5η

Η Έλενα, δικαστική υπάλληλος αποσπάστηκε για δύο (2) χρόνια και επέστρεψε. Πότε μπορεί να αποσπαστεί ξανά;

α) αμέσως, αν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη

β) μετά από τριετία από τη λήξη της προηγούμενης

γ) μετά από διετία από τη λήξη της προηγούμενης

Ερώτηση 6η

Ο Κλεάνθης διορίστηκε δικαστικός υπάλληλος και παντρεύτηκε 5 μήνες μετά. Εντός πόσου χρόνου από τον γάμο υποχρεούται να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση της συζύγου του;

α) εντός ενός έτους από τον γάμο

β) εντός τριών μηνών από τον γάμο

γ) κατά την επόμενη διετή ανανέωση δήλωσης

Ερώτηση 7η

Ο Κώστας, δικαστικός υπάλληλος, διέπραξε τρία παραπτώματα ήτοι αδικαιολόγητη αποχή, αναληθή δήλωση περιουσιακής κατάστασης και προσβολή ανωτέρου. Για τα τρία ασκήθηκε ταυτόχρονα πειθαρχική δίωξη. Πόσες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται;

α) τρεις, μία για κάθε παράπτωμα

β) δύο, μία για τα δύο ελαφρύτερα και μία για το βαρύτερο

γ) μία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπτώματα για την επιμέτρηση της

Ερώτηση 8η

Ο Μάνος είναι δόκιμος δικαστικός υπάλληλος, δεν έχει μονιμοποιηθεί ακόμα. Το Πρωτοδικείο της Ρόδου μένει χωρίς κανέναν υπάλληλο, μπορεί να αποσπαστεί ο Μάνος;

α) ναι, η απόσπαση πριν τη μονιμοποίηση επιτρέπεται ελεύθερα

β) ναι, εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη και επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αλλιώς

γ) όχι, δεν επιτρέπεται πριν από τη μονιμοποίηση

Ερώτηση 9η

Η Ζωή έλαβε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης και μετά τη λήξη της αρνείται να επιστρέψει στην υπηρεσία. Ποια είναι η συνέπεια;

α) επιβάλλεται πειθαρχική ποινή επίπληξης

β) επιβάλλεται πρόστιμο αποδοχών ενός μηνός

γ) θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως και οφείλει να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας

Θέματα Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Ερώτηση 10η

Στο πλαίσιο συνεδρίασης στο Πρωτοδικείο Πατρών, ο γραμματέας απουσιάζει χωρίς να έχει ορισθεί αναπληρωτής. Ποιος ορίζει αναπληρωτή και από πού αντλείται αυτός, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο υπάλληλος στο δικαστήριο;

α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης, από δικαστικό υπάλληλο οποιουδήποτε δικαστηρίου

β) ο Εισαγγελέας Εφετών, από εισαγγελικό υπάλληλο

γ) ο δικαστής/πρόεδρος που διευθύνει το δικαστήριο, από αναπληρωτή γραμματέα του εφετείου της εφετειακής περιφέρειας

Ερώτηση 11η

Σε δικαστήριο με 220 μέλη συγκαλείται ολομέλεια. Πόσα μέλη αρκούν για απαρτία;

α) 100 μέλη

β) 110 μέλη

γ) 75 μέλη

Ερώτηση 12η

Για την κατάργηση του Πρωτοδικείου Δράμας με προεδρικό διάταγμα απαιτείται γνώμη ολομέλειας ποιου ανώτατου δικαστηρίου και τι επιπλέον απαιτείται ειδικά για πρωτοδικεία;

α) γνώμη Ολομέλειας Αρείου Πάγου

β) γνώμη Ολομέλειας Αρείου Πάγου και επιπλέον απλή γνώμη Ολομέλειας του εφετείου της περιφέρειάς του

γ) γνώμη Ολομέλειας Αρείου Πάγου και σύμφωνη γνώμη Υπουργού Δικαιοσύνης

Ερώτηση 13η

Τελειώνει η συνεδρίαση και το δικαστήριο περνά σε διάσκεψη. Ο γραμματέας παραμένει στην αίθουσα. Επιτρέπεται;

α) ναι, ο γραμματέας μετέχει πάντα και στη διάσκεψη

β) όχι, ο γραμματέας δεν μετέχει στη διάσκεψη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του

γ) όχι, ο γραμματέας δεν μετέχει στη διάσκεψη, εκτός αν το επιτρέπει ο κανονισμός υπηρεσίας του δικαστηρίου

Ερώτηση 14η

Σε επίσημη τελετή βρίσκονται ένας πρωτοδίκης γενικής επετηρίδας και ένας πρωτοδίκης ειδικής επετηρίδας (πρώην ειρηνοδίκης). Ποιος προηγείται στο προβάδισμα;

α) ο πρωτοδίκης ειδικής επετηρίδας

β) ο αρχαιότερος στον βαθμό

γ) ο πρωτοδίκης γενικής επετηρίδας

Ερώτηση 15η

Σε μακροχρόνια δίκη ορίστηκε συμπαρεδρεύον μέλος. Κατά τη διάρκεια της δίκης κωλύθηκε ένα τακτικό μέλος της σύνθεσης και το συμπαρεδρεύον το αντικατέστησε. Συμμετέχει και στη διάσκεψη;

α) όχι, το συμπαρεδρεύον μέλος δεν συμμετέχει στη διάσκεψη

β) ναι, εφόσον υπήρξε αναπλήρωση

γ) ναι, αλλά μόνο με συμβουλευτική ψήφο

Απαντήσεις:

Ερώτηση 1η – Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 7 παρ. 1β ΚΔΥ (ν.4798/2021): Όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα.

Άρθρο 10 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Οι υποψήφιοι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν τα προσόντα και δεν έχουν τα κωλύματα του διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Ερώτηση 2η - Σωστή απάντηση γ)

Άρθρο 13 παρ. 3 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την επόμενη αρχίζει τριακονθήμερη προθεσμία και ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.

Ερώτηση 3η: - Σωστή απάντηση α)

Άρθρο 106 παρ. 1 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Ο δικαστικός υπάλληλος που είναι ασθενής ή βρίσκεται σε ανάρρωση δικαιούται αναρρωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές ανώτατης διάρκειας τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, η οποία αφαιρείται από το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που έχει λάβει κατά την προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια που χορηγείται χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.

Ερώτηση 4η: - Σωστή απάντηση γ)

Άρθρο 132 παρ. 6 ΚΔΥ (ν.4898/2021): Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ασκήσει ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου ένσταση κατά της έκθεσης αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75), καθώς επίσης και για α) διόρθωση της βαθμολογίας στα κριτήρια ή στις κατηγορίες κριτηρίων στα οποία η διαφορά βαθμού του πρώτου με τον δεύτερο αξιολογητή είναι μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις (24) μονάδες. […] Η ένσταση, […] ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.

Ερώτηση 5η: - Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 156 παρ. 5 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Νέα απόσπαση του ίδιου δικαστικού υπαλλήλου δεν επιτρέπεται πριν παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης.

Ερώτηση 6η: - Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 117 παρ. 1 εδ. γ) ΚΔΥ (ν.4798/2021): Ο υπάλληλος, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης, υποχρεούται να δηλώσει την περιουσιακή κατάσταση του συζύγου τους ή του ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Ερώτηση 7η: Σωστή απάντηση γ)

Άρθρο 172 παρ. 2 & 3 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται μία μόνο πειθαρχική ποινή. Αν το πειθαρχικό όργανο επιλαμβάνεται για περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, με την πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται μία μόνο ποινή σε κάθε δικαστικό υπάλληλο, για την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπτώματα του διωκόμενου.

Ερώτηση 8η: - Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 156 παρ. 9 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Δεν επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου πριν από τη μονιμοποίησή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου πριν από τη μονιμοποίησή του, για την κάλυψη συγκεκριμένης και επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως των δικαστηρίων που εδρεύουν στη νησιωτική χώρα.

Ερώτηση 9η: Σωστή απάντηση γ)

Άρθρο 129 παρ. 11 ΚΔΥ (ν.4798/2021): Μετά τη λήξη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο δικαστικός υπάλληλος έχει υποχρέωση να παραμείνει στην υπηρεσία για χρονικό διάστημα τριπλάσιο της διάρκειας της άδειας. Αν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή, ο δικαστικός υπάλληλος που έλαβε άδεια για εκπαίδευση στο εξωτερικό οφείλει να επιστρέψει τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής με τον νόμιμο τόκο από τη λήψη τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Ερώτηση 10η – Σωστή απάντηση γ)

Άρθρο 11 παρ. 5 περ. β) ΚΟΔ (ν.4938/2022): Αν δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση του γραμματέα από υπάλληλο του ίδιου δικαστηρίου ή της ίδιας εισαγγελίας, αναπληρώνεται, ύστερα από παραγγελία του δικαστή ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου που διευθύνει το δικαστήριο ή του εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία από γραμματέα: β) του εφετείου, για τα πρωτοδικεία της περιφέρειάς του.

Ερώτηση 11η: - Σωστή απάντηση α)

Άρθρο 15 παρ. 4 εδ. β) ΚΟΔ (ν.4938/2022): Αν ο αριθμός των μελών της ολομέλειας υπερβαίνει τους διακόσιους (200), αρκεί η παρουσία των εκατό (100).

Ερώτηση 12η: - Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 2 παρ. 1 ΚΟΔ (ν.4938/2022): Η ίδρυση, η συγχώνευση και η κατάργηση πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων […] γίνεται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας αντίστοιχα. […] Ειδικώς, αν το άνω προεδρικό διάταγμα αφορά πρωτοδικείο […] απαιτείται, επιπλέον, απλή γνώμη της Ολομέλειας του εφετείου […] της περιφέρειάς του.

Ερώτηση 13η: - Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 8 παρ. 2 ΚΟΔ (ν.4938/2022): Στις διασκέψεις του δικαστηρίου δεν μετέχει ο γραμματέας, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ή το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρουσία του.

Ερώτηση 14η: - Σωστή απάντηση γ)

Άρθρο 66 παρ. 3 περ. α) ΚΟΔ (ν.4938/2022): Μεταξύ των δικαστικών λειτουργών που ανήκουν στην ίδια βαθμίδα εξομοίωσης, προβαδίζει ο αρχαιότερος στον βαθμό με την εξής σειρά: α) δικαστές, πλην δικαστών ειδικής επετηρίδας, β) εισαγγελείς, γ) επίτροποι, δ) δικαστές ειδικής επετηρίδας πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Ερώτηση 15η: - Σωστή απάντηση β)

Άρθρο 6 παρ. 5 εδ. δ) ΚΟΔ (ν.4938/2022): Συμμετέχει στη διαδικασία, όχι όμως και στη διάσκεψη, εκτός αν υπήρξε αναπλήρωση.