Τα καταστήματα Flying Tiger ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό ότι ανακαλούν προϊόντα που πωλήθηκαν και στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2025. Η ανάκληση αφορά λούτρινα αρκουδάκια. Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι «η Flying Tiger Copenhagen εκδίδει επείγουσα ανάκληση των ακόλουθων προϊόντων.

Αυτά είναι τα αρκουδάκια που ανακαλούνται

TEDDY BUNNY PINK, αρ. είδους 3065419 TEDDY BUNNY BLUE, αρ. είδους 3065573 Όλες οι παρτίδες που έχουν πωληθεί από τον Σεπτέμβριο 2025 Έχει διαπιστωθεί ότι τα αυτιά και τα πόδια του παιχνιδιού μπορεί να αποκολληθούν, επιτρέποντας την πρόσβαση στο εσωτερικό υλικό. Αυτό δημιουργεί πιθανό κίνδυνο πνιγμού για μικρά παιδιά.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Flying Tiger Copenhagen, όπου θα δοθεί πλήρης επιστροφή χρημάτων. «Είναι ουσιώδες για εμάς οι πελάτες μας να εμπιστεύονται την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας. Κατά συνέπεια, αντιδρούμε το συντομότερο δυνατό όταν ανακαλύπτουμε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις νομικές κανονιστικές απαιτήσεις» σημειώνεται από την εταιρεία.