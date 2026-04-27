Ο κίνδυνος τραυματισμού οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης από την εταιρεία PEPCO.

Με ανακοίνωσή τους τα καταστήματα Pepco ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για την ανάκληση προϊόντος. Ειδικότερα, η Pepco καλεί όλους τους πελάτες που διαθέτουν το βραχιόλι Capybara με κωδικό PLU 631925 να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε κατάστημα της Pepco.

Aυτό είναι το βραχιόλι που ανακαλείται

Περίοδος διάθεσης του προϊόντος : Από 3.03.2026 έως 31.03.2026

Γιατί η χρήση αυτού του προϊόντος δεν είναι ασφαλής;

Λόγω κατασκευαστικού σφάλματος, η άκρη του εσωτερικού λουριού ενδέχεται να διαπεράσει το ύφασμα, γεγονός που μπορεί να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.

Τι πρέπει να κάνουν οι πελάτες για να αποζημιωθούν

Οι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτά τα προϊόντα καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση τους και να τα επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα Pepco για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Επιπλέον, η Pepco ενθαρρύνει τους πελάτες να ενημερώσουν και άλλους σχετικά με αυτή την ανάκληση, ειδικά αν γνωρίζουν ότι το ανακληθέν προϊόν έχει δοθεί σε κάποιον άλλο. Τα προϊόντα που επηρεάζονται μπορούν να επιστραφούν σε οποιοδήποτε κατάστημα Pepco για πλήρη επιστροφή χρημάτων. Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς.

Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε στη διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

«Η Pepco ζητά συγγνώμη για όποια ταλαιπωρία προκληθεί από την ανάκληση αυτή.»