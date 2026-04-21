Εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες που οδήγησαν στην ανάκληση του προϊόντος.

Ανάκληση προϊόντος που διατέθηκε και στην ελληνική αγορά ανακοίνωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές, καθώς εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες σε κουρτίνα μπάνιου της Wenko.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που αναρτήθηκε στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ανακαλείται κουρτίνα ντους τύπου “Butterfly PEVA”, με χαρακτηριστικό σχέδιο πεταλούδων, η οποία σύμφωνα με τους ελέγχους περιέχει αυξημένες συγκεντρώσεις ουσιών που σχετίζονται με το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA). Οι μετρήσεις έδειξαν επίπεδα έως και 203 μg/kg, ποσότητα που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.

Οι συγκεκριμένες ενώσεις θεωρούνται επικίνδυνες τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον, καθώς είναι καρκινογόνες και ανθεκτικές στη διάσπαση. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (POPs). Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση εμπορίας και απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, με τα μέτρα να τίθενται σε ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου 2025.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί την εν λόγω κουρτίνα καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της και να απευθυνθούν στο κατάστημα αγοράς για οδηγίες σχετικά με επιστροφή ή αντικατάσταση. Η ανάκληση εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ελέγχων για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Αυτή είναι η κουρτίνα μπάνιου που ανακαλείται