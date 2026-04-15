Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν αναιμία και έχουν στην κατοχή τους την επίμαχη παρτίδα που ανακαλείται με απόφαση ΕΟΦ.

Την ανάκληση της παρτίδας 333570 του συμπληρώματος διατροφής για την αναιμία HEALTHAID HAEMOVIT Liquid Gold Blackcurrant taste ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Ειδικότερα, η επίμαχη παρτίδα με ημ. Λήξης 8/27 αποφασίστηκε να ανακληθεί λόγω του ότι τα αποτελέσματα των Δοκιμών/Αναλύσεων του εργαστηρίου του ΕΟΦ δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος όσον αφορά στο συνολικό αριθμό αερόβιων μικροοργανισμών (TAMC).

Η εταιρεία PHARMACENTER που είναι υπεύθυνη για την διακίνηση του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της παρτίδας, προκειμένου να την αποσύρει από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.