Η συνεχιζόμενη διόγκωση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ και η αυξημένη έκδοση αμερικανικών κρατικών ομολόγων (Treasuries) δεν αποτελούν μόνο αμερικανικό ζήτημα, αλλά επηρεάζουν άμεσα και τις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), όταν αυξάνεται η προσφορά αμερικανικών ομολόγων και ανεβαίνουν οι αποδόσεις τους, οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων (Bunds) τείνουν επίσης να ενισχύονται, μεταφέροντας το κόστος δανεισμού υψηλότερα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι μια απροσδόκητη αύξηση κατά 25 δισ. δολάρια στην καθαρή προσφορά αμερικανικών ομολόγων μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των δεκαετών γερμανικών ομολόγων κατά 10 έως 15 μονάδες βάσης, με την επίδραση να διαρκεί περίπου δέκα εργάσιμες ημέρες. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τον διεθνή ρόλο των αμερικανικών ομολόγων ως βασικού ασφαλούς καταφυγίου για τους επενδυτές και τη στενή διασύνδεση των αγορών κρατικού χρέους.

Η μετάδοση της επίδρασης πραγματοποιείται μέσω πολλαπλών καναλιών. Η αυξημένη προσφορά μακροπρόθεσμων αμερικανικών τίτλων οδηγεί σε αναπροσαρμογή των απαιτούμενων αποδόσεων διεθνώς, ενώ παράλληλα οι υψηλότερες αποδόσεις των Treasuries προσελκύουν κεφάλαια στις ΗΠΑ, μειώνοντας τη ζήτηση για ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα. Επιπλέον, οι εισροές κεφαλαίων ενισχύουν το δολάριο, με πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η μελέτη αναδεικνύει έναν σημαντικό παράγοντα που μπορεί να περιορίσει αυτές τις επιδράσεις: το λεγόμενο «convenience yield», δηλαδή το επιπλέον πλεονέκτημα που απολαμβάνουν τα αμερικανικά ομόλογα επειδή χρησιμοποιούνται ως παγκόσμιο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, μέσο αποθήκευσης αξίας και βασικό ενέχυρο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όταν οι επενδυτές θεωρούν τα Treasuries λιγότερο «ξεχωριστά» σε σχέση με τα γερμανικά Bunds, οι διαρροές των αμερικανικών εξελίξεων προς την Ευρώπη εξασθενούν σημαντικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μέρος της ζήτησης ασφαλών τοποθετήσεων μετατοπίζεται προς τα Bunds, αντισταθμίζοντας την ανοδική πίεση στις αποδόσεις τους.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της ανάλυσης, η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για τη δημοσιονομική πορεία και την πολιτική προβλεψιμότητα των ΗΠΑ ενδέχεται ήδη να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία.

Παρά τα πιθανά οφέλη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας από τις αμερικανικές δημοσιονομικές εξελίξεις, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφα θετική για την Ευρωζώνη. Η ενίσχυση της ζήτησης για Bunds θα μπορούσε να συνοδευτεί από αύξηση των διαφορών αποδόσεων μεταξύ των χωρών του πυρήνα και της περιφέρειας, εντείνοντας τους κινδύνους χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού.

Παράλληλα, η γερμανική αγορά κρατικών ομολόγων θεωρείται πολύ μικρή για να απορροφήσει μια μαζική ανακατεύθυνση της παγκόσμιας ζήτησης ασφαλών περιουσιακών στοιχείων. Αν και το απόθεμα ευρωπαϊκών ασφαλών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδει ο ESM, ξεπερνά πλέον το 1,4 τρισ. ευρώ, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση της έκδοσης κοινών ασφαλών τίτλων, εφόσον επιθυμεί να αξιοποιήσει πιθανές μεταβολές στις παγκόσμιες επενδυτικές προτιμήσεις.

Με απλά λόγια, με το αμερικανικό δημοσιονομικό έλλειμμα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ να εντείνονται, οι ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ασφαλών περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να μεταβάλλονται. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ESM, αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει άμεσα το κόστος δανεισμού των κρατών της Ευρωζώνης και να διαμορφώσει το μέλλον των ευρωπαϊκών αγορών κρατικού χρέους.

