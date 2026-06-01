Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 2,43% στα 93,33 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 2,76%, φθάνοντας τα 89,77 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς η απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών ήρθε λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μειώνοντας τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να παραταθεί η εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να διευρύνουν τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, σε συνεννόηση με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ. Η απόφαση ελήφθη παρά το γεγονός ότι από τον Απρίλιο βρίσκεται θεωρητικά σε ισχύ εκεχειρία στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs διατήρησε την εκτίμησή της για μέση τιμή Μπρεντ στα 90 δολάρια και του αμερικανικού αργού στα 83 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2026, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αμφίδρομοι.

Από τη μία πλευρά, ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω άνοδο των τιμών. Από την άλλη, η επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας ενδέχεται να ασκήσει σημαντικές πιέσεις στην αγορά.

Η αμερικανική τράπεζα υπογράμμισε ότι τα αδύναμα στοιχεία λιανικών πωλήσεων καυσίμων τον Απρίλιο στην Κίνα και τη Δυτική Ευρώπη υποδηλώνουν πιθανή υποχώρηση της ζήτησης κατά περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τις ήδη συντηρητικές προβλέψεις της.

