Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.371 ανθρώπους από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής για να υποστηρίξει το Ιράν.

Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάληψη του κάστρου Μποφόρ (Qalaat al-Shaqif) στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της βαθύτερης στρατιωτικής εισβολής τους στην περιοχή εδώ και περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, σύμφωνα με δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων και αναφορές από το πεδίο των συγκρούσεων.

Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρει ο Guardian, που συνοδεύτηκε από έντονες μάχες, αεροπορικούς βομβαρδισμούς και επιχείρηση σε κοντινές περιοχές, έχει προκαλέσει έντονο διπλωματικό και πολιτικό αντίκτυπο, ενώ οι ειδικοί τη χαρακτηρίζουν κυρίως «συμβολικής σημασίας», με πιθανές όμως σημαντικές στρατηγικές συνέπειες.

Μετά από ημέρες έντονων μαχών και αεροπορικών επιδρομών σε κοντινά χωριά, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το Κάστρο Μποφόρ, γνωστό και ως Καλάατ αλ-Σακίφ, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ως βάση κατά την προηγούμενη κατοχή του νότιου Λιβάνου μεταξύ 1982 και 2000 και πως ήδη χτίζει δεκάδες ακόμα στην περιοχή.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έλεγχαν ήδη εδάφη μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στην εκστρατεία τους κατά της Χεζμπολάχ, αλλά τα στρατεύματα προχωρούν τώρα προς τον ποταμό Ζαχαράνι, περίπου έξι μίλια βόρεια.

Προέλαση σε βάθος και φόβοι κλιμάκωσης

Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προχωρήσει πέρα από προηγούμενες γραμμές ελέγχου, πλησιάζοντας περιοχές όπως ο ποταμός Ζαχαράνι, περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια, ενώ επιχειρούν και γύρω από τη Ναμπατιέχ, σημαντικό αστικό και οικονομικό κέντρο του νότιου Λιβάνου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται η βαθύτερη διείσδυση ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων προκάλεσε αντιδράσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις «απαράδεκτες» και καταγγέλλοντας την επέκταση του ελέγχου σε λιβανέζικο έδαφος.

Παράλληλα, λιβανέζικες αρχές μιλούν για «επικίνδυνη κλιμάκωση», κατηγορώντας το Ισραήλ για πολιτική καταστροφής και μαζικού εκτοπισμού στον νότο της χώρας.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται με τη Χεζμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις με ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ στοχεύει στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης στον Λίβανο.

Σύμφωνα με αναφορές, οι μάχες έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες απώλειες και μαζικό εκτοπισμό πληθυσμού, με περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους από την κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Στρατηγική ή «επικοινωνιακή νίκη»;

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάληψη του Μποφόρ μπορεί να έχει περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό στρατιωτικό βάρος. Ορισμένοι τη χαρακτηρίζουν «νίκη εικόνας», που επιχειρεί να ενισχύσει το ηθικό και την πολιτική θέση του Ισραήλ εν μέσω έντονης εσωτερικής και διεθνούς πίεσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια περιπλέκει τις προσπάθειες διπλωματικής αποκλιμάκωσης και πιθανής εκεχειρίας στην ευρύτερη περιοχή.