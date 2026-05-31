Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο που πρόκειται να κάνει και πάλι την εμφάνισή του, περίπου, τον Ιούλιο του 2053.

Εντυπωσιακές εικόνες χάρισε το «Μπλε Φεγγάρι» σε όσους έστρεψαν το βλέμμα τους στον ουρανό το βράδυ του Σαββάτου (31.05), με το σπάνιο φαινόμενο να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων φίλων της αστρονομίας και της νυχτερινής φωτογραφίας.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος, γνωστή ως «Μπλε Σελήνη», αποτελεί τη δεύτερη πανσέληνο που καταγράφεται μέσα στον ίδιο μήνα, γεγονός που της χαρίζει τη συγκεκριμένη ονομασία, χωρίς ωστόσο το φεγγάρι να αποκτά πραγματικά μπλε χρώμα. Φέτος το φαινόμενο συνδυάστηκε και με το γεγονός ότι η Σελήνη βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από τη Γη, χαρακτηριστικό που την κατατάσσει στις λεγόμενες «μικροσελήνους».

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η εμφάνιση δύο πανσελήνων μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα, αποτελεί ένα αρκετά σπάνιο – αλλά εντυπωσιακό – φυσικό φαινόμενο, που παρατηρείται ανά 2,5 με 3 χρόνια και σχετίζεται με τη διάρκεια του σεληνιακού κύκλου, ο οποίος έχει διάρκεια, περίπου, 29,5 ημέρες ενώ οι περισσότεροι μήνες έχουν 30 ή 31 – με εξαίρεση τον Φεβρουάριο. Αυτή η μικρή χρονική απόκλιση, είναι αρκετή για να επιτρέψει στο φαινόμενο να αναδειχθεί.