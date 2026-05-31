Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η προέλευση του αντικειμένου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε στην παραλία.

Συναγερμός σήμανε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όταν σε παραλία της περιοχής εντοπίστηκε αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, το οποίο φαίνεται να έχει ξεβραστεί στη στεριά από τη θάλασσα.

Το εύρημα εντοπίστηκε στην ακτή του Καλού Χωριού, όπως αναφέρει το cretaone, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα σε αποκλεισμό του σημείου για προληπτικούς λόγους και να ενημερώνουν τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες για την εξέτασή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για μεταλλικό αντικείμενο που μοιάζει με τμήμα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου, το οποίο ωστόσο –όπως επισημαίνεται– δεν ενέχει κίνδυνο για τους πολίτες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και λιμενικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται κλιμάκιο των Ενόπλων Δυνάμεων για την απομάκρυνση και την ταυτοποίηση του ευρήματος. Δεν αναφέρθηκε κάποιος κίνδυνος για λουόμενους, ούτε προκλήθηκε πανικός στην περιοχή.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο εύρημα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές σε αυξημένη επιτήρηση των παράκτιων ζωνών.