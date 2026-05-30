Ανάμεσα σε αυτούς που πέρασαν την πόρτα του ανακριτή είναι δύο αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται πως είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Με τις απολογίες των υπόλοιπων 10 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους, συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα η ανάκριση για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν ,κατά περίπτωση, αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο λογιστές συνεργάζονταν στενά με τους υπευθύνους των ΚΥΔ σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα τα οποία λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι για την εξυπηρέτηση αγροτών που ήθελαν να πάρουν επιδοτήσεις.

Η δράση της ομάδας εκτιμάται ότι ξεκίνησε το 2019 και τα μέλη της φέρονται να εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια μέσω των ΚΥΔ και στη συνέχεια, με ψεύτικες δηλώσεις, κατάφερναν να εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εκτάσεις, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, επιλέγονταν αφού προηγουμένως εξεταζόταν αν υπήρχε η δυνατότητα να ταυτοποιηθεί άμεσα ο πραγματικός κάτοχος ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εντοπισμού της παράνομης δραστηριότητας τους από τους διοικητικούς ελέγχους.

Μάλιστα, στην περίπτωση που υπήρχε κίνδυνος ελέγχου φέρονται να έπαυαν τις δηλώσεις μίσθωσης ή αναζητούσαν νέους εκμισθωτές .

Το παράνομο κέρδος που εκτιμάται, από τις αρχές, ότι προκλήθηκε από τη δράση του κυκλώματος, η οποία φέρεται να σταμάτησε το 2025 μετά τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος στην απολογία επέμεινε πως δεν έχει καμία σχέση με όσα τον κατηγορούν.

«Διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021.

Σύμφωνα με τον κανονισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε εκτάση. Είτε είναι δηλωμένη ούτε όχι. Οποίος έρχεται απλώς μας δηλώνει την έκταση κι εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στο Ε9, δεν έχουμε κωδικούε taxis. Δεν έχω προβεί σε καμία εκνομη ενέργεια

Αρνητική στάση προς τις κατηγορίες κράτησε και ένας 27χρονος που φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες αναφορικά με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, αφενός ουδεμία γνώση έχω περί οργανωμένης ομάδας, δεν συνομίλησα και δεν εμπλέκομαι με κανέναν εκ των υπολοίπων κατηγορουμένων , αφετέρου κατείχα αγροτεμάχια μόνο μέσω τεχνικής λύσης, όχι μισθωμένα ιδιωτικά και ζωικό κεφάλαιο το οποίο κατά το κατηγορητήριο δεν αποδεικνύεται, ωστόσο ενώπιον της ανάκρισης προσκομίζω πλήθος τιμολογίων που αποδεικνύουν την παραγωγή και εκτροφή ζώων. Έλαβα επιδότηση περίπου 70.000, πράξη που αυτοτελώς συνιστά πλημμέλημα. Αδίκως με βαραίνουν κακουργηματικές πράξεις».

Άλλος ένας κατηγορούμενος που εκμίσθωνε κάποιες από τις επίμαχες εκτάσεις, υποστήριξε: «Δεν έχω καμία εμπλοκή με τρίτα πρόσωπα. Πρόκειται για προσωπικές δηλώσεις.

Στις προσωπικές δηλώσεις μπορεί να υπάρχουν δικαστικές πλημμέλειες αλλά δεν υπάρχουν χρήματα που πήρα χωρίς να έχω ασκήσει πραγματική αγροτική και κτηνιατρική δραστηριότητα».

Αργά χθες το βράδυ, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 10 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους που απολογήθηκαν στον ανακριτή.