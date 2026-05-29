Τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης έως το 2035 ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, στο συνέδριο του Economist Impact «Investing in Change: How Crete is Being Transformed», που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής και πως οι αποφάσεις για το μέλλον της πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι σε παραδοχές. «Η Κρήτη χρειάζεται τεκμηριωμένες επιλογές, όχι παραδοχές», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης του νησιού απαιτεί πιο σύνθετες και στοχευμένες πολιτικές, βασισμένες σε δεδομένα, στρατηγική και συνεργασία.

Η μελέτη θα εξετάσει εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης της κρητικής οικονομίας, τις επιπτώσεις των μεγάλων έργων υποδομής, τις επενδυτικές ανάγκες και την ανθεκτικότητα του νησιού απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. Παράλληλα, θα αποτυπώσει τη δομή της τοπικής οικονομίας, τους περιορισμούς και τις πιέσεις που καταγράφονται σε τομείς όπως οι υποδομές και οι χρήσεις γης, καθώς και τις επενδυτικές προοπτικές της επόμενης δεκαετίας.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Alpha Bank, η έρευνα υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής οικονομικής αποτύπωσης, καθώς θα αξιολογήσει τη θέση της Κρήτης σε σύγκριση με άλλους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, θα εξετάσει την επίδραση μεγάλων έργων όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ θα αναδείξει τους κλάδους με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης έως το 2035. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν δημόσια και θα είναι διαθέσιμα στην Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους θεσμικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανεξαρτησία της έρευνας, ο κ. Ψάλτης ξεκαθάρισε ότι η Alpha Bank δεν επιδιώκει προκαθορισμένα συμπεράσματα. Όπως είπε, εάν η μελέτη αναδείξει ζητήματα όπως η υπερσυγκέντρωση επενδύσεων, οι γεωγραφικές πιέσεις ή μη βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, τα ευρήματα αυτά θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη ακόμη και στις χρηματοδοτικές αποφάσεις της τράπεζας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυναμική του τουρισμού, επισημαίνοντας ότι τα τουριστικά έσοδα της Κρήτης ανήλθαν το 2025 σε περίπου 4,3 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 19% του συνόλου της χώρας. Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι η έντονη τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί πιέσεις στις υποδομές και στη χωρική οργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο το μέγεθος του τουρισμού, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται στο νησί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank σημείωσε ακόμη ότι η Κρήτη διαθέτει πιο διαφοροποιημένη παραγωγική βάση από ό,τι συχνά εκτιμάται, με περισσότερες από 120 επιχειρήσεις εκτός τουρισμού να καταγράφουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ σε κλάδους όπως η μεταποίηση, η αγροδιατροφή και τα βιομηχανικά προϊόντα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά σε τομείς όπως τα logistics, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η ψηφιακή ενσωμάτωση, η χρηματοδότηση μικρότερων επιχειρήσεων, καθώς και η στέγαση και η διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφερόμενος στην εποχικότητα του τουρισμού, ο κ. Ψάλτης υποστήριξε ότι η Κρήτη εμφανίζει πλέον σαφή τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, με τον Οκτώβριο του 2025 να καταγράφει αύξηση αφίξεων κατά 10,5% και τον Νοέμβριο σχεδόν 40% σε ετήσια βάση. Όπως τόνισε, η μετάβαση σε ένα σχεδόν δωδεκάμηνο τουριστικό μοντέλο είναι εφικτή, αρκεί να ενισχυθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού στη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τη μοναδική του ταυτότητα.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η σύνδεση της τραπεζικής εμπειρίας με την ακαδημαϊκή γνώση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου λήψης αποφάσεων, με στόχο μια Κρήτη πιο ανθεκτική, ισορροπημένη και ανταγωνιστική έως το 2035.