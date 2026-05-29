Ο Μανώλης Συντυχάκης, είπε «όχι» σε «υπερδομές - φυλακές» σε Ηράκλειο και Χανιά

Σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό σε περίπτωση παγίωσης των αυξημένων ροών στην Κρήτη προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Μανώλη Συντυχάκη (ΚΚΕ) για το ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστών δομών στο νησί, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκαθάρισε πως «εάν αυτό που συνέβη χθες δεν είναι εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχουμε συζητήσει ήδη με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου. Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το ‘15 που λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται».

Πάντως ο Θάνος Πλεύρης διευκρίνισε ξανά πως και στα Χανιά και το Ηράκλειο, οι δομές θα είναι κλειστές, για να «προστατευτούν οι τοπικές κοινωνίες», όπως είπε. «Θα μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης, θα προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες», σημείωσε.



«Το 50% των αφίξεων μέχρι στιγμής είναι από Μπαγκλαντές και Αίγυπτο, δεν υπάρχει πόλεμος εκεί, είναι οικονομικοί μετανάστες χωρίς προσφυγικό προφίλ, μόλις απορριφθεί το ασυλό, επιστρέφουν. Πιστεύουμε στην αποτροπή και το κάνουμε πράξη», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Μανώλης Συντυχάκης, είπε «όχι» σε «υπερδομές - φυλακές» σε Ηράκλειο και Χανιά, οι οποίες «θα μετατραπούν σε εστίες εξαθλίωσης» και κάλεσε τον υπουργό να ακυρώσει την απόφαση για κλειστή δομή στις Μαλάδες και να εξασφαλιστούν προσωρινοί χώροι φιλοξενίας.