Από το Λιμενικό εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί χωρίς νόμιμα έγγραφα στο λιμάνι Ηρακλείου, που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα στη Σητεία προερχόμενοι από την Τουρκία.

Στην εξάρθρωση κυκλώματος, το οποίο τον τελευταίο χρόνο δραστηριοποιούταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία προς την Σητεία, προχώρησαν οι Λιμενικές Αρχές της Κρήτης σε συνεργασία με την ΕΥΠ.

Συγκεκριμένα τις βραδινές ώρες της Τρίτης (26/05), στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισαν εντός του λιμένα Ηρακλείου 4 αλλοδαπούς (δύο γυναίκες υπηκόους Μαρόκου, έναν άνδρα και μία γυναίκα υπηκόους Συρίας), οι οποίοι στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό τον λιμένα του Πειραιά.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν αποβιβαστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας στον λιμένα της Σητείας, προερχόμενοι από τα παράλια της Τουρκίας, από όπου είχαν αποπλεύσει την Κυριακή (24/05) με ιστιοφόρο σκάφος. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, στελέχη του Λιμεναρχείου Σητείας πραγματοποίησαν άμεσα εκτεταμένους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή δικαιοδοσίας τους, καθώς και στα ελλιμενισμένα σκάφη αναψυχής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε εντός του λιμένα Σητείας ένα ιστιοφόρο σημαίας Μαλαισίας με κυβερνήτη έναν 48χρονο.

Από τη Λιμενική Αρχή Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, πραγματοποιήθηκε έρευνα επί του Ι/Φ σκάφους, παρουσία δικαστικού λειτουργού και υπάλληλων του Τελωνείου Σητείας, με τη συνδρομή στελέχους της αστυνομίας, κατά την οποία ανευρέθηκαν μαχαίρια διαφόρων διαστάσεων, παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί όπλων.

Ο συλληφθείς προσάχθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, ενώ οι τέσσερις αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

