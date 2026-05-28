Απόψε η Ομαδική δοκιμασία του MasterChef για την «Πράσινη εβδομάδα».

Η τρίτη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας κανονικής ροής για φέτος στο MasterChef συνεχίζεται απόψε, Πέμπτη 28 Μαΐου, με την καθοριστική Ομαδική Δοκιμασία.

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα έχει κατακτήσει δύο σημαντικές νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, αποκτώντας πλεονέκτημα στη διαμόρφωση των εξελίξεων στον διαγωνισμό.

Τα μέλη της Κόκκινης μπριγάδας ψήφισαν και υπέδειξαν τους δύο πρώτους υποψήφιους για αποχώρηση, τον Πέτρο Ελευθεριάδη και τον Ανδρέα Καλαντράνη, από τη Μπλε μπριγάδα. Αν η Μπλε μπριγάδα χάσει ένα ακόμη μέλος της, τότε η Κόκκινη, ως νικήτρια μπριγάδα της εβδομάδας, θα αποφασίσει ποιο από τα μέλη της θα μεταφερθεί στη Μπλε μπριγάδα!

Η νίκη στην αποψινή Ομαδική Δοκιμασία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Μπλε μπριγάδα θέλει να επιστρέψει δυναμικά και να ανατρέψει την κατάσταση, ενώ η Κόκκινη επιδιώκει την απόλυτη κυριαρχία.

Η συγκεκριμένη εβδομάδα, όμως, εκτός από ειδικό βάρος, έχει και ξεχωριστή θεματολογία, καθώς είναι αφιερωμένη στη βιωσιμότητα και στη συμβολή της γαστρονομίας στην οικολογική ισορροπία, στο πλαίσιο της «Πράσινης εβδομάδας».

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, για την πολύ ιδιαίτερη Ομαδική Δοκιμασία είναι ο Βιολόγος και υπεύθυνος για θέματα αλιείας στο WWF Ελλάδας, Μιχάλης Μαργαρίτης.

Οι δύο μπριγάδες θα έχουν στη διάθεσή τους τρία βασικά υλικά, το λεοντόψαρο, το μπλε καβούρι και τον σαρδελόγαυρο, είδη που ενδεχομένως πολλοί από τους διαγωνιζόμενους να μην τα έχουν δει ή να μην τα έχουν διαχειριστεί ξανά μαγειρικά.

Και τα τρία αποτελούν ξενικά είδη στη θάλασσα της Μεσογείου. Τα ξενικά είδη ψαριών είναι θαλάσσιοι οργανισμοί που δεν ανήκουν στην τοπική πανίδα, αλλά εισέρχονται και εγκαθίστανται στις ελληνικές θάλασσες. Λόγω της κλιματικής αλλαγής και της διώρυγας του Σουέζ, έχουν πλέον καταγραφεί περισσότερα από 240 ξενικά είδη στη Μεσόγειο.

Το αποψινό ζητούμενο για τις δύο μπριγάδες είναι να αναδείξουν τα τρία αυτά ξενικά είδη με δύο διαφορετικούς μαγειρικούς τρόπους: αχνιστό/μαγειρευτό πιάτο και τηγανητό/deep fried.

Θα καταφέρει η Κόκκινη μπριγάδα να σημειώσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της και να είναι αυτή που θα καθορίσει απόλυτα τις εξελίξεις του διαγωνισμού;