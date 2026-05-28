Η Στέγη ανοίγει σήμερα την προπώληση της νέας σεζόν με τον Οιδίποδα, που επιστρέφει τον Νοέμβριο στην Κεντρική Σκηνή.

Μετά την περσινή εντυπωσιακή πορεία και τις 46 sold-out παραστάσεις, ο Οιδίποδας επιστρέφει στη Στέγη. Η τραγωδία του Σοφοκλή, στη σύγχρονη, ελεύθερη μεταγραφή της από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ, γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικόοικογενειακό θρίλερ, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όριά τους.



Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

«Είναι δουλειά όλων μας ν’ αναζητούμε την αλήθεια κόντρα στο ψέμα»

Μετά τις soldout παραστάσεις στο West End του Λονδίνου, στο Broadway της Νέας Υόρκης και στη Στέγη την περσινή σεζόν, ο Οιδίποδας, η βραβευμένη με Olivier σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή –με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Tony– επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, από τις 12 Νοεμβρίου 2026, με τον Νίκο Κουρή στον ομώνυμο ρόλο, ενώ η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει τον ρόλο της Ιοκάστης και ο Αναστάσιος Γεωργούλας τον ρόλο του Ετεοκλή.



Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;



Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει για δεύτερη σαιζόν στη Στέγη με τον Οιδίποδά του.



Με τον Νίκο Κουρή και τη Μαρία Κεχαγιόγλου στους ρόλους αντίστοιχα, του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέoντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Αναστάση Γεωργούλα, Χαρά Γιώτα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά. Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο, σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής τη Lizzie Manwaring και συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη.



Φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του Οιδίποδα που δεν πρέπει να χάσουμε.

Συντελεστές



Νέα μεταγραφή βασισμένη (πολύ ελεύθερα) στον Σοφοκλή

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Robert Icke

Σκηνικά: Hildegard Bechtler

Κοστούμια: Wojciech Dziedzic

Φωτισμοί: Natasha Chivers

Συνεργάτρια Φωτισμών: Stacey O'Shea

Ήχος: Tom Gibbons

Συνεργάτης Ήχου: Erwin Sterk

Σχεδιασμός Βίντεο: Tal Yarden

Παραγωγή του αρχικού έργου: International Theater Amsterdam

Συντελεστές παραγωγής στην Ελλάδα



Μετάφραση στα ελληνικά: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής: Lizzie Manwaring

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Πρόδρομος Τσινικόρης

Βοηθός Σκηνοθέτριας: Κορίνα Βασιλειάδου

Συνεργάτρια Σκηνογράφου: Μικαέλα Λιακάτα

Υπεύθυνη Σκηνικών Αντικειμένων: Αθηνά Μποτωνάκη

Συνεργάτρια Ενδυματολόγος: Μαρία Καραπούλιου

Μακιγιάζ & Κομμώσεις: Δήμητρα Γιατράκου

Ενδύτρια: Μέλπω Κασαπίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Ζωή Μούσχη & Ρένα Ανδρεαδάκη

Ερμηνεύουν: Νίκος Κουρής (Οιδίποδας), Μαρία Κεχαγιόγλου (Ιοκάστη), Λάζαρος Γεωργακόπουλος (Κρέων), Ράνια Οικονομίδου (Μερόπη), Κώστας Νικούλι (Τειρεσίας), Δανάη-Αρσενία Φιλίδου (Αντιγόνη), Αναστάσης Γεωργούλας (Ετεοκλής), Γιάννης Τσουμαράκης (Πολυνείκης), Τάκης Σακελλαρίου (Μέντωρ), Σωκράτης Πατσίκας (Οδηγός), Χαρά Γιώτα (Ιόλη)

Συμμετέχει: Vladyslav Fedorenko

Ανάθεση & Παραγωγή για την Ελλάδα: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί σε έκδοση των Onassis Publications, η οποία είναι διαθέσιμη στο Onassis Shop και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Robert Icke



Ο Robert Icke είναι βραβευμένος Άγγλος συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης. Υπήρξε ο πρώτος Ibsen Artist in Residence στο Internationaal Theater Amsterdam, κατόπιν πρόσκλησης του Ivo van Hove και με την υποστήριξη του ιδρύματος Philip Loubser. Ανάμεσα στις τιμητικές διακρίσεις του περιλαμβάνονται δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη της εφημερίδας “Evening Standard” (τα πιο περίβλεπτα θεατρικά βραβεία της Βρετανίας), δύο βραβεία Καλύτερου Σκηνοθέτη του Κύκλου Κριτικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Critics’ Circle), το βραβείο Kurt Hübner για την πρώτη του παραγωγή στη Γερμανία και δύο βραβεία Olivier, το ένα Καλύτερου Σκηνοθέτη, με το οποίο έγινε ο νεότερος νικητής του συγκεκριμένου βραβείου. Είναι μέλος της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας Λογοτεχνίας (Royal Society of Literature).

Πληροφορίες παράστασης



Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Κεντρική Σκηνή

Από 12 Νοεμβρίου έως 13 Δεκεμβρίου 2026

Τετάρτη έως Σάββατο 20:30, Κυριακή 14:00

Διάρκεια παράστασης: 140 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Η παράσταση δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Στην παράσταση ακούγεται κρότος από ψεύτικο όπλο.

Παραστάσεις με αγγλικούς υπέρτιτλους: Κυριακές 22 Νοεμβρίου & 6 Δεκεμβρίου 2026

Κανονικό εισιτήριο (Α' Φάση): 22 €, 26 €, 34 €, 41 €

Κανονικό εισιτήριο (Β' Φάση): 24 €, 28 €, 36 €, 43 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας: έκπτωση 30% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: 13 € (Β' Φάση)

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η προπώληση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις (Α’ και Β’), με διαφορετικές τιμές ανά φάση και περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων στην πρώτη.

Έναρξη Α' Φάσης προπώλησης: 28 Μαΐου 2026

Έναρξη Β’ Φάσης προπώλησης: Φίλοι: 15 Οκτωβρίου, Γενικό Κοινό: 22 Οκτωβρίου 2026

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία digital ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. Ανοίξτε το pdf στη smart συσκευή σας ή, εναλλακτικά, αποθηκεύστε το εισιτήριό σας στο android ή IOS wallet σας ή τυπώστε το και μπείτε απευθείας στην αίθουσα.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

219 219 1000

Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου: Δευτέρα-Κυριακή 10:00 – 21:00

ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑμεΑ

2130178036 και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ (Συγγρού 107)

Τα ταμεία της Στέγης λειτουργούν Πέμπτη έως Κυριακή 18:00 – 21:00 και τις ημέρες & ώρες των παραστάσεων