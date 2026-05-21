«Απρόβλεπες και διαδοχικές εξελίξεις» ματαιώνουν την περιοδεία της παράστασης σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου.

Μια από τις πολυαναμενόμενες καλοκαιρινές παραγωγές, ματαιώνεται. Ο λόγος για την παράσταση «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου και με πρωταγωνιστές τους: Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Μιχάλη Σαράντη, Στεφανία Γουλιώτη και Ιωάννα Δεμερτζίδου.

Η παράσταση επρόκειτο να κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, ωστόσο «απρόβλεπες και διαδοχικές εξελίξεις» ματαιώνουν τα σχέδια, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή. Όπως μαθαίνουμε, οι συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις ώστε η παράσταση να γίνει στο μέλλον, ενώ οι θεατές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριο τους θα ενημερωθούν από την εταιρεία παραγωγής για την επιστροφή των χρημάτων τους.



Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση από τις Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη:

«Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου «Οθέλλος», ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων, αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν κοινής συνεννόησης και σε κλίμα απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.

Η Εταιρεία Παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας - με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες - δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, από την πρώτη κιόλας στιγμή καθώς και τους φορείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Παραγωγή και συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.

Η Εταιρεία Παραγωγής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κατόχους εισιτηρίων για την επιστροφή των χρημάτων τους».